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6 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Ankara'da 65 adrese operasyon: Çok sayıda yakalama kararı var!

06 Aralık 2017, Çarşamba 09:40
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerince yürütülen çalışmalar sonucu, halen Gülen Hareketi adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 87 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelilerin kaldığı 65 adrese, Organize Suçlar ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA

Etiketler: ankara, operasyon, gözaltı
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