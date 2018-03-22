Ankara'da dolandırıcılık operasyonu

160 duyma ve konuşma engelli vatandaşı 11 milyon TL dolandıran 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 160 duyma ve konuşma engelli vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile 11 milyon TL dolandıran 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şu ana kadar 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 160 sağır ve dilsiz vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile dolandıran ve toplanan paraları zimmetine geçiren 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında şu ana kadar 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin mağdurları toplam 11 milyon TL dolandırarak bu paraları zimmetine geçirdikleri tespit edilmiştir" denildi.

Okunma Sayısı: 104

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.