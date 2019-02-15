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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Ankara’da fuar heyecanı

15 Şubat 2019, Cuma 17:44
Bu yıl 13.’sü düzenlenen ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da başladı. Fuara Yeni Asya Neşriyat da büyük ve görkemli bir standtla katılıyor.

Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium’da 13’ncüsü gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı’na 300’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor. Yeni Asya Neşriyat’ın da katıldığı fuarda, 10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu binden fazla faaliyet gerçekleştirilecek. Türkiye’nin ünlü yazarlarının imza ve söyleşi programlarının düzenleneceği ve 500 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuar, hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacak. Fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. 10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleriyle birlikte 1000’den fazla etkinlik gerçekleştirilecek. 13. Ankara Kitap Fuarı, on binlerce kitap çeşidi ile okurları için hazırlanıyor. Sahafların da hazır bulunacağı 13. Ankara Kitap Fuarı’nda okurlar birbirinden ilginç sahaf stantlarıyla karşılaşacak.

Yeni Asya Neşriyat okurlarıyla buluşacak

Her yıl yüz binlerce ziyaretçiye ulaşan ve imza günleri, seminer, söyleşiler kapsamında çok sayıda yazarın da ağırlanacağı ATO Ankara Kitap Fuarı’nda, Yeni Asya Neşriyat da fuar alanındaki A-704 numaralı standında kitapseverlere hizmet verecek. Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere birçok seçkin eserin Ankaralılarla buluşacağı fuarda Yeni Asya Neşriyat yazarları da kitaplarını imzalayayıp okuyucusuyla buluşacak. Geçen yıl 500 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği fuara, bu sene ilginin daha yoğun olması bekleniyor. Geçen yıl Yeni Asya Neşriyat standına ve yazarlarına büyük ilgi gösterilirken, özellikle de Risale-i Nur Külliyatı fuarın gözde eserleri olmuştu.

KONUK ÜLKE İTALYA 

Fuarın bu seneki konuk ülkesi İtalya. Bu ülke ile yapılan işbirliği doğrultusunda fuar boyunca İtalyan edebiyatı ve kültürü hakkında çeşitli konferans ve paneller de düzenlenecek. Fuarın uluslar arası “onur konuğu” Donatella Di Pietrantonio. İtalyan edebiyatının en prestijli ödülü olan Premio Campiello’ya sahip olan Donatella Di Pietrantonio fuarda okurlarıyla buluşacak.

HABER: RECEP GÖREN-BİLAL SAİD PARLAKOĞLU-ANKARA

Haber Merkezi

Etiketler: Ankara, kitap, fuar, Yeni Asya, Risale-i Nur
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