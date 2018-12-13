Ankara'da hızlı tren kazasından üzücü gelişme: 9 ölü, 47 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen hızlı tren kazasında, 9 kişi öldü, 47 kişinin yaralandı.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kaza yaptı.

Kaza sonrası açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Şahin, tren kazasının Yüksek Hızlı Tren'in aynı güzergahta yol kontrolü yapan kılavuz trene çarpması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Bakan Turhan: Tren, lokomotifle kafa kafaya çarpıştı

Bakan Turhan, olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kazanın oluş şekli hakkında bilgi veren Turhan, "Saat 06.30'da Ankara Garı'ndan hareket eden tren, 06.36 sularında Yenimahalle ilçesi motor istasyonu civarında yol kontrolünden dönen lokomotifle kafa kafaya çarpışarak elim bir kaza meydana gelmiştir." diye konuştu.

Turhan, saat 10.00 itibarıyla kaza yerinde yapılan tespitlerde 3 makinist ve 5 yolcunun hayatını kaybettiğinin belirlendiğini, hastaneye sevk edilen 48 yolcudan birinin de hastanede vefat ettiğini bildirdi.

Bakan Turhan: "3'ü makinist olmak üzere toplam 9 vatandaşımız ölmüştür. 47 vatandaşımız da tedavi görmektedir."

Kazanın nedeniyle ilgili incelemelere başlandığını kaydeden Turhan, gelişmelerle ilgili kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi. Turhan, kazada ölenlere Allah'tan rahmet, tedavi görenlere de acil şifa dileğinde bulundu.

"Enkazın altında yaralı yok"

Turhan, gazetecilerin enkaz altında başka kişilerin olup olmadığı yönündeki sorusuna, "Enkaz altında yaralı yok." yanıtını verdi.

Yolcu treniyle lokomotifin neden aynı güzergahta bulunduğuna ilişkin bir soru üzerine de Turhan, konuyla ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi.

Trende 206 yolcu vardı

Bakanlık yetkilileri tarafından da kazaya ilişkin kriz masası oluşturuldu. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunca 3 kişilik heyet olay yerine gönderildi.

YHT'de 206 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilirken olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen YHT kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Başsavcılık, olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.