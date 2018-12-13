"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Ankara'da hızlı tren kazasından üzücü gelişme: 9 ölü, 86 yaralı

13 Aralık 2018, Perşembe 08:38
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen hızlı tren kazasında, 9 kişi öldü, 86 kişinin yaralandı.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kaza yaptı.

Kaza sonrası açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Şahin, tren kazasının Yüksek Hızlı Tren'in aynı güzergahta yol kontrolü yapan kılavuz trene çarpması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Bakan Turhan: Tren, lokomotifle kafa kafaya çarpıştı

Bakan Turhan, olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Kazanın oluş şekli hakkında bilgi veren Turhan, "Saat 06.30'da Ankara Garı'ndan hareket eden tren, 06.36 sularında Yenimahalle ilçesi motor istasyonu civarında yol kontrolünden dönen lokomotifle kafa kafaya çarpışarak elim bir kaza meydana gelmiştir." diye konuştu. 

Turhan, saat 10.00 itibarıyla kaza yerinde yapılan tespitlerde 3 makinist ve 5 yolcunun öldüğünün belirlendiğini, hastaneye sevk edilen 48 yolcudan birinin de hastanede vefat ettiğini bildirdi. 

Bakan Turhan: "3'ü makinist olmak üzere toplam 9 vatandaşımız ölmüştür. 47 vatandaşımız da tedavi görmektedir." 

Kazanın nedeniyle ilgili incelemelere başlandığını kaydeden Turhan, gelişmelerle ilgili kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi. Turhan, kazada ölenlere Allah'tan rahmet, tedavi görenlere de acil şifa dileğinde bulundu. 

"Enkazın altında yaralı yok"

Turhan, gazetecilerin enkaz altında başka kişilerin olup olmadığı yönündeki sorusuna, "Enkaz altında yaralı yok." yanıtını verdi. 

Yolcu treniyle lokomotifin neden aynı güzergahta bulunduğuna ilişkin bir soru üzerine de Turhan, konuyla ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi.

Trende 206 yolcu vardı

Bakanlık yetkilileri tarafından da kazaya ilişkin kriz masası oluşturuldu. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunca 3 kişilik heyet olay yerine gönderildi.

YHT'de 206 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilirken olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen YHT kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Başsavcılık, olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi. 

AA

Etiketler: Ankara, Konya, tren, kaza
Okunma Sayısı: 1787
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sağlıklı yaşamak için erken kalk, spor yap, torunla oyna

    Tren kazasında yaralananlara ilişkin son durum?

    Afrin'deki terör saldırısından acı haber!

    Temsilcilerimiz gruplarındaki son maçlarına çıkıyor

    Obeziteye karşı refleks terapi

    NATO, Azak Denizi'nde artan gerginlikten endişeli

    Siyasetçiler dikkatli olmalı

    Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti

    Kotasız tarife cep yakacak

    Galileo'dan 600 sene önce, "dünyanın döndüğü"nü keşfetti: El-Biruni

    Yemen görüşmelerinde taraflar anlaşmaya vardı

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Türkiye ile bütün konularda pozisyonumuz aynı değil

    İç savaşın sürdüğü Yemen'in Marib vilayetinin nüfusu göçlerle 10 katına çıktı

    Bakan Varank: İcat çıkaran gençler istiyoruz

    Tren kazasıyla ilgili 3 personel gözaltına alındı

    Ünlü Hollywood oyuncusundan İsrail'e 'ırkçı' suçlaması

    MÜSİAD: AB yolunda gösterilen çabanın somut karşılıkları ivedilikle hayata geçirilmeli

    Pakistan Senatörü Dr. Saif: İki ülke ilişkileri İstiklal Savaşına kadar uzanıyor

    Huawei vakasının ardından ABD-Çin ticaret savaşı belirsizleşiyor

    TESK'ten "vergi indiriminde süre uzatılsın" talebi

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Genel

    Cumhurbaşkanı nerede?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratlığın kriterleri
    Genel

    Ankara'da hızlı tren kazasından üzücü gelişme: 9 ölü, 86 yaralı
    Genel

    Bu gece 'harika bir Kudret-i Samedaniyeyi lezzetli bir hayret ile' seyredeceğiz
    Genel

    İltica başvurularında rekor kırıldı
    Genel

    Yargı siyasete alet edilmesin
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Ekonomik OHAL bir itiraf
    Süleyman KÖSMENE

    Hangisi tutarsız: Deizm mi, ateizm mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.