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20 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Ankara'da Lokman Hekim Üniversitesi kurulacak

20 Aralık 2017, Çarşamba 10:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 7063 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kanuna göre, sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden Gelir Vergisi kesintisi oranlarının geçerlilik süresi 31 Aralık 2017'den, 31 Aralık 2019'a uzatılacak.

"Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi"nin ismi "Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi" olarak değiştirilecek.

Bu üniversiteye bağlı "Müzik ve Sanat Eğitimi Fakültesi"nin ismi "Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Fakültesi", "Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu" ismi "Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu", "Güzel Sanatlar Enstitüsü"nün ismi de "Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü" olacak.

Ankara'da Lokman Hekim Üniversitesi kurulacak

Ankara'da Sevgi Vakfı tarafından Lokman Hekim Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak. 

Bu üniversite, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşacak.

Yaşlılar için de gündüz bakım merkezleri

Sosyal Hizmetler Kanunu'nda değişiklik yapılarak, yaşlılar için de gündüz bakım merkezleri açılabilmesine olanak sağlanacak.

Kanunla, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği ve optisyen-gözlükçüler odalarının ilk oluşumuna açıklık getiren düzenleme yapılacak.

Buna göre, optisyenlik mesleği ile ilgili olarak faaliyette bulunan dernekler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde genel kurullarını toplayarak, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin ilk genel kurulu için meslek mensubu beşer temsilci seçecek. 

Yunus Emre Vakfı yönetim yapısı değişiyor

Kanunla, Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kurulunun üye yapısı yeniden belirleniyor.

Buna göre Kültür ve Turizm Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı ile Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı mütevelli heyetin tabii üyeleri olacak.

Heyetin tabii üyeleri dışında; Cumhurbaşkanı tarafından seçilen 5 kişi ve Türkiye Maarif Vakfı tarafından kendi mütevelli heyeti üyeleri arasından seçilen bir kişi, üç yıl süreyle Mütevelli Heyet üyeliğini yürütecek. 

Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kurulunun seçimle görevlendirilen mevcut üyelerinin görevleri, maddenin yürürlük tarihinden itibaren sona erecek.

Tüketici hakem heyetine başvurular

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda, tüketici hakem heyetlerine başvuru maddesinde düzenleme yapılacak.

Tüketicinin taraf olduğu uyuşmazlıklarda İcra ve İflas Kanunu'nun uygulanamayacağı şeklindeki değerlendirmelerin ortadan kaldırılmasına yönelik değişiklikle; icra iş ve işlemlerine ilişkin hususlarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunluluğu aranmaksızın İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanabilecek.

Ayrıca, tüketici hakem heyetlerine başvuru için belirlenen parasal sınırlar yükseltilecek.

Buna göre değeri 4 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 6 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 4 bin-6 bin lira olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacak.

AA

Etiketler: resmi gazete
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