Ankara'da öğrencilere ve avukatlara operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Gülen Hareketine yönelik soruşturması kapsamında 2009 Polis Koleji sınavında soruları önceden ele geçirdiği iddia edilen 75 şüpheli ve 5'i ByLock kullanıcısı 10 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2009 yılında yapılan Polis Koleji sınavında Gülen Hareketi üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek sınav sorularını Gülen Hareketi üyelerine verdikleri iddiası üzerine 75 şüpheli öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 30 ilde gözaltı işlemlerinin devam ettiği ve 10 şüpheli öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi. Avukatlar Başsavcılığın Gülen Hareketi soruşturması kapsamında Gülen Hareketi ile irtibatlı olduğu tespit edilen 5'i şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 10 avukat hakkında da gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü, diğer şüphelilerin gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi. AA

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