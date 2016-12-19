Ankara'da Rus büyükelçiye silahlı saldırı!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırı, Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" adlı fotoğraf sergisinde oldu. Açılış konuşması için kürsüye çıkan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, bu sırada silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan, Karlov'u yaraladıktan sonra havaya ateş açtı. Bu sırada salondaki davetliler panik içerisinde kaçışmaya başlayarak salondan çıkmaya çalıştı.

Saldırıda ağır yaralanan Andrey Karlov, Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. Rus haber ajansı RIA, Karlov'un öldüğünü duyurdu.

Karlov'u yaraladıktan sonra binanın ikinci katına çıkan ve kimliği henüz belli olmayan saldırganla özel harekât polisleri arasında çatışma çıktı. Yaklaşık 15 dakika süren çatışmanın ardından saldırgan etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da olay yerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi alıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Savunma Bakanı Fikri Işık da olay yerine gitti. Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı da Soylu ile birlikte olay yerinde. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak ise, saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, delil toplama çalışmalarını koordine etmek için olay yerine gitti. Kodalak'a, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'ndan Sorumlu Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen ile nöbetçi savcı da eşlik ediyor.

SALDIRGAN ÇEVİK KUVVET



Büyükelçi Karlov'un katıldığı serginin açıldığı binaya polis kimliğiyle girdiği belirtilen saldırganın 1994 Aydın Söke doğumlu Ankara Çevik Kuvvet'te görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş olduğu belirtildi.

Abdülkadir Selvi, CNNTürk televizyonun yaptığı değerlendirmede, Karlov'u vuran saldırganın saldırı sırasında Arapça olarak bağırdığı sözlerin El Nusra örgütünün marşının giriş kısmı olduğunun söylendiğini belirtti.

İçişleri Bakanı: Saldırgan 24 Haziran 1994 Aydın/Söke doğumlu. Manisa Şehzadeler nüfusuna kayıtlı, halen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve 2,5 yıldır bu görevde bulunan Mevlüt Mert Altıntaştır.



SALDIRGAN POLİS MEMURUYDU ANCAK AKTİF GÖREVDE DEĞİLDİ



Reuters haber ajansına konuşan iki Türk güvenlik kaynağı, Rus büyükelçiyi öldüren silahlı kişinin polis memuru olduğunu ancak aktif görevde olmadığını söyledi.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım gerçekleşn saldırı sonrası; "Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Andrei Karlov, bugün Türkiye - Rusya münasebetlerini ve geçmişini konu alan resim sergisini ziyaretinde kürsüde konuşmasını yaparken silahlı saldırıya uğramış ve tüm çabalarımıza rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Güvenlik güçlerimiz, saldırganı etkisiz hale getirmişlerdir. Büyükelçinin yanı sıra sergide bulunanlardan biri yabancı uyruklu üç kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi sürmektedir." dedi

'Diplomasiye ve uluslararası işbirliğine karşı bir saldırı'

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Pedro Agramunt, Ankara’da Rus büyükelçiye düzenlenen suikasti, uluslararası işbirliğine karşı bir saldırı olarak niteleyerek, Rusya ve Türkiye’ye destek mesajı verdi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Pedro Agramunt, yaptığı yazılı açıklamada “Rusya Federasyonu Türkiye büyükelçisini hedef alan bu hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. Büyükelçi Karpov’un ailesine, meslektaşlarına, dostlarına ve tüm Rus diplomatlara samimi başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerinde bulundu.

‘Rusya ve Türkiye’ye Terörle Mücadelede Desteğimizi İletiyorum’

Agramunt’in açıklamasında ayrıca, “Bu olay, terörün üye ülkelerimizden birini vurduğu ilk sefer değil; fakat bugünkü saldırı özellikle ciddi, çünkü uluslararası işbirliğinin, barışın ve istikrarın temel unsuru olan diplomasiyi hedef aldı. Parlamenter Meclis adına, üye ülkelere ve özellikle Rusya ile Türkiye’ye terörle mücadelede, değerlerimizi ve kurumlarımızı korumada güçlü desteğimizi iletiyorum” ifadeleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu: Karlov'un ailesine ve dost Rus halkına taziyelerimi iletiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ailesine ve Rus halkına taziyelerini iletti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Karlov'a yapılan saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Haince bir suikast sonucu kaybettiğimiz Büyükelçi Andrey Karlov'un ailesine ve dost Rus halkına taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Putin bilgilendirildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgilendirildiğini söyledi. Rus basınına açıklama yapan Peskov, "Başkan Putin'e bilgi verdik. Bilgileri kontrol ediyoruz" dedi. Peskov ayrıca, "Putin, Dışişleri Bakanı ve istihbarat birimleri başkanlarından rapor almayı planlıyor" ifadelerini kullandı.

GÖRGÜ TANIKLARI

"Gözümüzün önünde silahlı saldırıya uğradı. Kendimizi dışarıya zor attık" dedi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Zaharova, Karlov'un vurulmasını terör saldırısı olarak gördüklerini belirtti. Zaharova, Karlov'a düzenlenen saldırının BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine taşınacağını ifade etti.

Türk-Rus ilişkileri etkilenmeyecek

Rusya Devlet Duması Güvenlik Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya Ankara Büyükelçisine düzenlenen suikastin Türk-Rus ilişkilerini etkilemeyeceğini vurguladı.

Rusya'dan saldırıya ilişkin ikinci açıklama

Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Rusya'nın Türkiye büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen saldırının sebeplerinden birisinin Moskova ve İstanbul'u karşı karşıya getirmek olduğunu bildirdi.

Klintseviç şunları söyledi: "O tetiği çekenlerin radikal islamistler olduğundan hiçbir şüphem yok. Ve IŞİD mi yoksa El Nusra mı olduğunun hiçbir önemi yok. Amaçlarının ülkemizden Suriye için intikam almak olduğu ortada. Aynı zamanda Rusya ve Türkiye'yi karşı karşıya getirme çabasıdır."

"Güvenliği sağlayamayan Türk tarafına sorularımız var"

Rus haber ajansı Ria Novosti’nin haberine göre saldırıyı kabus olarak adlandıran ve yeni dünya tarihinde yeri olmadığını belirten senatör, bu denli üst düzey diplomatın güvenliğini sağlayamayan Türk tarafına soruların olduğunun altını çizdi. Klintseviç, "Bu saldırı birçok terör saldırılarının ardından gerçekleşti. Türkiye'nin ilgili servislerinin güvenlik önlemlerini almaları gerekiyordu" dedi.

Karlov'a yönelik saldırının ardından İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğu önündeki güvenlik önlemleri artırıldı.



