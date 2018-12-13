Ankara'da tren kazası: 4 ölü, 43 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen hızlı tren kazasında, 4 kişi öldü, 43 kişinin yaralandı.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kaza yaptı. Kaza sonrası açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Şahin, tren kazasının Yüksek Hızlı Tren'in aynı güzergahta yol kontrolü yapan kılavuz trene çarpması sonucu meydana geldiğini belirtti. Şahin, kazada 4 kişinin öldüğünü, 43 kişinin yaralandığını bildirdi. Olay sonrası yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuldu. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilirken olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor. AA

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