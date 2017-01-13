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13 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Ankara Garı saldırısında ölen oğulları için 110 TL maaş bağlandı

13 Ocak 2017, Cuma 10:37
Ankara'da 10 Ekim 2015'teki gar saldırısında ölen siviller için ilk kez ödeme yapıldı. Oğulları Mehmet Zakir Karabulut'u Ankara Garı'ndaki bombalı saldırıda kaybeden Karabulut Ailesi'ne 'Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun' kapsamında 110 lira 75 kuruş maaş bağlandı.

Karabulut Ailesi'nin avukatlığını yapan İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, maaşın çok düşük bir miktar olduğunu belirterek, "Teknik olarak bir yanlışlık yok ama kanunun değişmesi gerekiyor. Çünkü tamamen sembolik bir rakam veriliyor. Bu düzeltilmeli" dedi.

Türkdoğan, İçişleri Bakanlığı'nın aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını belirtirken, yine yasa gereği aileden bir kişinin memur olarak kamuda işe alınacağını kaydetti.

Hürriyet

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