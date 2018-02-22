Ankara Kitap Fuarında “Manşetlerle 2017” ilâvemiz dağıtıldı

300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı 12. ATO Ankara Kitap Fuarı’nda binlerce “manşetlerle 2017-Sağduyunun ve vicdanın sesi” dağıtıldı.

Her yıl yüz binlerce ziyaretçinin ziyaret ettiği Kitap Fuarı’nda dağıtılan ilâvemiz yoğun ilgi görürken, gazetemiz de okuyuculara ücretsiz dağıtıldı. Diğer yandan da Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi görmeye devam ediyor.

İMZA PROGRAMI

Yazarlarımız da fuarda imza günlerine devam ediyor. 23 Şubat Ali Vapurlu ve Ahmet Özdemir, 24 Şubat Ali Ferşadoğlu, 25 Şubat tarihinde de Süleyman Kösmene okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzalayacak. Fuarın son günü Süleyman Kösmene “İslâm kardeşliği ve dünya barışı” konulu bir seminer de verecek.

ÇOCUKLAR FUARDA CIVIL CIVIL

12. ATO Ankara Kitap Fuarı’na geçtiğimiz haftasonu görülmemiş bir ilgi gösterilirken hafta içi Ankara’daki okullar geziler düzenleyerek çocukları ve gençleri kitaplarla buluşturuyor. Çocukların kitaplara ilgisi gözlerden kaçmazken, okul harçlıklarıyla kitap almaları da memnuniyet verici bulunuyor.

Ankara - Recep Gören- Bilal Said Parlakoğlu