Ankara merkezli 9 ilde muvazzaf subaylara operasyon: Gözaltılar var!

Ankara merkezli 9 ilde, Gülen Hareketi soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 9 ildeki şüphelilerden 12'sinin muvazzaf subay olduğu, 3'ünün emekliye ayrıldığı, birinin ise açığa alındığı kaydedildi. Albay ve yarbay rütbesindeki şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı, birinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. AA

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