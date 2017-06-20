''Ankara merkezli de birtakım gözaltılar olabilir''

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, kentte askeri kışlalarda yaşanan gıda zehirlenmeleriyle ilgili 24 kişinin gözaltında olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde Ankara merkezli birtakım gözaltıların da olabileceğini söyledi.

''Dün sayı 3'tü, bugün 12'ye çıkardılar''

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Manisa Adliyesi'nde görev yapan hakim, savcı ve personele iftar yemeği verdi. Adliye bahçesindeki iftar yemeğinde dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

Yemeğin ardından Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yaşanan asker zehirlenmeleriyle ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Başsavcı Şimşek, sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Sosyal medyada veya bir takım yayın organlarında iddia edildiği gibi öyle şehit olan herhangi bir askerimiz yok. Israrla bazı gruplar bunu yaymaya çalışıyorlar. Dün sayı 3'tü, bugün 12'ye çıkardılar. Burası büyük bir birlik, 6-7 bin askerin aynı anda temel eğitim faaliyeti icra ediyor. Toplu yaşam alanlarında bazı zamanlarda hijyen sorunu yaşanabiliyor. Kesinlikle bu son olayda vefat eden herhangi bir asker yok. Böyle bir durum olsa bu çocukların aileleri, çevreleri var. Tamamen art niyetli provokasyon ve kaos ortamı yaratmaya yönelik olarak görüyoruz. Tespit edilebildiğimiz kişiler hakkında yasal işlem başlattık. Bu devam edecek" dedi.

"ANKARA MERKEZLİ GÖZALTILAR OLABİLİR, BU ŞUAN KESİN DEĞİL"

24 kişinin olayla ilgili gözaltına alındığını dile getiren Başsavcı Şimşek, Ankara merkezli gözaltılar da olabileceğini söyledi.

Başsavcı Şimşek şöyle konuştu:

"O gece yaşanan olayda birlikten rahatsızlandığını beyan eden 731 askerimiz vardı. Bu sayı akşam itibariyle 8'e indi. Bu arkadaşlarımızın da hayati riski olduğu için tutulmuyor. Gıda zehirlenmesi teşhis ve tanımız şuan en güçlü olan ihtimal. Bu tür şeylerde yapılacak tahliller büyük önem arz ediyor. Bu da öyle hemen olmuyor. Kan alınıyor, dışkı örnekleri alınıyor. Kimyasal laboratuvarlarda bir takım testlerden geçiriliyor. Özellikle asker aileleri müsterih olsun. Yasal süreci zaten biz 23 Mayıs'taki olayda başlatmıştık. 12 askerimizde de ciddi sağlık sorunu oluşacak vaka ile karşı karşıya kalmıştık. Doğu Kışla'da yaşanan bir temizlik çalışmasından kaynaklı. O bir gıda zehirlenmesi değil. Batı Kışla'da en son yaşanan olayla ilgili tanılarımız şuan için gıda zehirlenmesi olduğu yönünde. Ancak raporlarımız netleşecek. Onunla ilgili çalışmalar var. Şuan Manisa merkezde bu işin mutfağından, alımına kadar, yüklenici firmanın çalıştırdığı, sorumlu tuttuğu gıda mühendisleri, aşçılar, servis ve sevk yapanlarla ilgili sorgumuz devam ediyor. Şuan için sayı 24. Sorgulardan sonra özellikle Ankara merkezli de birtakım gözaltılar olabilir. Bu şuan kesin değil. Ama bu grubu muhtemel yarın adliyeye çıkaracağız. Şuan soruşturmanın içeriği ve ifadelerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum."

Yaşanan olaylarda ihmalin söz konusu olup olmadığıyla ilgili soruyu cevaplayan Başsavcı Şimşek, "Daha önce askeri birliklerimiz kendi yemeklerini kendi kışlalarında malzemelerini tedarik ederek yapıyorlardı. Bu işte sorumlu olan kendi birlikleri içinde rütbeli askerler vardı. Denetim yapılıyordu. Günlük öğünlerde yenilecek yemeklerin kalorisine kadar hesabı titizlikle yapılıyordu. Son dönemlerde büyük birliklerde yemeklerin Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan ihalelerin sonucunda özel firmalara verilmesi, o firmaların piyasadan temin ettiği gıdalarla bu yemeklerin yapılması ve devamında maalesef bu sıkıntılar meydana geldi. Başbakanımızın açıklamasını da dinledim. O da bu konuya neşter vurmuş durumda. Bir daha böyle birliklerimizde, yada başka kurumlarda benzer vakalarla karşılaşmayız" diye konuştu.

"İSTANBUL ADLİ TIP KESİN ÖLÜM NEDENİNİ ARAŞTIRACAK"

23 Mayıs'ta yaşanan gıda zehirlenmesinde vefat eden Er Hüsnü Özel'in Adli Tıp'tan raporunun geldiğini kaydeden Şimşek, "Türkiye'de bu konuda en donanımlı İstanbul Adli Tıp. İzmir Adli Tıp belli bir noktaya getirmiş. İzmir Adli Tıp'ın raporuyla yetinmeyeceğiz. İstanbul Adli Tıp'a göndereceğiz. Onlardan öncelikli olarak bunu inceleyip, o askerimizin kesin ve net vefat sebebini bildirecekler. Sağlık Bakanlığı'nın buraya gönderdiği bir halk sağlığı heyeti vardı. Onlar bir rapor tanzim ettiler. O da yakın zamanda elimize geçer. Ayrıca EDOK komutanlığının tanzim ettiği bir rapor vardı. Biz bütün bu raporları aynı dosyada birleştiriyoruz. Sorgudaki ifade ve beyanlara bakacağız. Gıda zehirlenmesinin dışında, duyum delil elde edilirse onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Emniyette sadece bu işle ilgilenmesi için özel bir ekip oluşturduk. Adliyedeki 2 savcı da bu büroda işe yoğunlaşacak" dedi.

"BU KONUDA CİDDİ ARAŞTIRMALARIMIZ VAR"

Cumhuriyet Başsavcısı Şimşek, kamuoyundaki iddiaları da yanıtlayarak, "Bu aşamada bir yorum yaparsam çok yanlış olur. Böyle herhangi bir örgütün parmağının olduğuna dair şuan için elde ettiğimiz net bir delil yok. Ancak biz olaya bir gıda zehirlenmesi olayı boyutunda bakmıyoruz. Burası bir askeri kışla. Ülkenin teminatını sağlayan ve hassas bir görev yapan bir kamu kurumunun oradaki mensuplarının bir yaşam alanı. Doğal olarak bu tür yerlerde ve ülkenin geldiği gün ile gündemleri de değerlendiriyoruz. Bu olmaz dediğimiz bir husus yok. Çünkü burada büyük bir birlik ve bir hayli asker var. Askerlerimizin içerisinde Anadolu'nun değişik şehirlerinden gelen çocuklarımız var. Bunların herhangi bir provokasyona veya kaosa alet edilip edilmediklerini şuan için bilmiyoruz. Bu konuda netleştirmedik. Ama bu konularda da ciddi araştırmalarımız var. Bu çerçevede hem askerlerimizde, hem birlikteki rütbelilerle gerekli çalışmalar devam ediyor. İlerleyen zamanlarda o tür bir delil veya bilgi ve belgeye ulaşırsak bunları kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

"İDDİA VE BEYANI OLAN HERKES BİZE BAŞVURABİLİR"

Askerlerle ilgili soruşturma başlatılmadığını açıklayan Başsavcı Şimşek, böyle iddiaları olan herkesin Manisa Cumhuriyet Savcılığı'na başvurabileceğini söyledi.

Başsavcı Şimşek, "Kesinlikle bu çocuklarla açılan bir disiplin soruşturması ve dayak olayı yok. Biz kesinlikle bu konuda gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Ben buradan asker ailelerimize bu teminatı veriyorum. Burada Manisa Adliyesi var. Çocuklarının burada herhangi bir darp edildiğine dair, dövüldüğüne dair iddia ve beyanı olan herkesin bize müracaat etme hakkı var. Malum artık askeri kanunlar ve askeri mahkemeler artık yürürlükten kaldırıldığı için bu tür birliklerde meydana gelen her türlü sıkıntı ve problemlerde suç arz eden konular doğrudan sivil savcılık ve sivil mahkeme sıfatıyla bizler yetkiliyiz. Ben o konuda arkadaşların müsterih olmasını ve ailelerin de rahat olmasını istiyorum ve kesinlikle böyle bir şey yok" dedi.

HER ŞEY ARAŞTIRILIYOR

Kamera görüntülerinin de izlendiğini açıklayan Başsavcı Şimşek, "Aklınıza gelebilecek ne varsa bu konuda emin olun araştırılıyor. Kışladaki kamera görüntüleri bu son olayda o günkü hareketlilik, 112 Acil servisin aranma saatleri, askerlere kaldırıldığı hastanede ilk müdahale eden sağlık ekipleri ile bir görüşme ve istişare ediliyor. Zaman içerisinde ifade ve beyana da çevrilecek, tutanaklara da geçilecek" diye konuştu.