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21 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Ankara'nın yeni başkanı, Gökçek'in projesini halka soracak

21 Kasım 2017, Salı 12:25
Melih Gökçek'in dev projesi Ankapark'la ilgili soruları cevaplayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bu proje için 2 milyar civarında para harcandığını hatırlatarak, ''Millete sorarız ne istiyorlarsa onu uygularız. Ankapark ile ilgili bir anket yaparız. Bu kadar harcanmış, durumu bu, taliplisi yok, ne diyorsunuz deriz. Böyle dursun mu sorarız'' dedi.

Hürriyet Ankara bürosuna konuk olan Ankara’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel’e önemli açıklamalarda bulundu.

Tuna, CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile birbirlerine sarılırken çekilen fotoğrafa yönelik yapılan eleştirilere de cevap verdi. Tuna, "Alper Bey ile diyaloğumuz neden iyi olmasın. Ne var yani, Alper Bey de bu memleketin evladı. Seçilmiş bir belediye başkanı, vatandaşlar tercih etmişler o başarılı olursa vatandaşlar rahat eder" şeklinde konuştu.

"Emsal artışı yok, öldü"

“Emsal artışı yok, öldü. Allah rahmet eylesin. Kamuya ve okullara ihtiyaç olabiliyor, onlara tamam. Bazen özel durum olur, onlar haricinde yok, geçmiş olsun. Genel planda bir şey olabilir. İhtiyaca göre değerlendirilir. Kentsel dönüşümler olabilir. Nokta bazlı emsal artışı olamaz. Örneğin Manhattan gibi bir şey yapılacaksa merkezi alanların içinde yapmak çok mümkün değil. Yeni bir Manhattan gibi ihtiyaç olursa Temelli, Polatlı tarafında olabilir. Mesela Çukurambar kilitlendi, geçmiş olsun.”

"Ankapark'ta hesap devam ediyor"

“İlk gelen bilgilere göre 2 milyar civarında para harcanmış. Farklı işler, farklı birimler tarafından yapılmış. Ne kadarı nereden yapılmış onların topluca rakamları geldi ama daha da hesap devam ediyor. Melih Bey sağ olsun Ankara’ya turist gelsin, hareket olsun, ticaret olsun diye düşünüp böyle bir çalışmaya girdi. İşletme sorunları da aslında öngörülmüş ama şu an net bir tablo yok. Bazı oyuncaklar farklı ülkelerden gelmiş, gelecek işletmeci bunu biliyor mu, bilmiyor mu belirsiz. En azından alacak işletmecisi daha iyi bilirdi. ‘Şu marka daha iyidir, şu daha dayanıklıdır’ diyebilirdi.

"Millete sorarız, onu uygularız"

Bazı mallar Çin’den gelmiş, bazıları İtalya’dan gelmiş. Farklı imalatlardan dolayı tek elden yapılmamasının nedeni de bu galiba. Hadi bitirdik diyelim, asıl soru kim işletecek. Şu anda 300 personel çalışıyor. Faaliyete geçtiği zaman bu rakamın en az 10 katına çıkması gerek. Melih Bey de işletmecilerle ilgili bir takım görüşmeleri olduğunu söylüyordu. Şu an için bir şey görünmüyor. Millete sorarız ne istiyorlarsa onu uygularız. Millet ne karar verirse ben ona evet derim. En iyisini ben biliyorum diye bir yaklaşımımız yok. Ben bir şey yaptım millet de bunu beğensin gibi bir şey uymaz.

"Sincan'da da sorarak yaptım"

Ben bu gibi işleri Sincan’da sorarak yaptım, herkes mutlu oldu. Mesela bir pazar yeri vardı. Pazar günleri pazar kuruluyordu, şehir kitleniyordu millet illalah etmişti. Bir anket yaptırdım. Millete ne istiyorsunuz dedik, muhtelif şeyler geldi. Baktık otopark ve park isteyen çoğunlukta altını otopark üstünü de park yaptık. Pazarcılar zıpladılar imza kampanyası yaptılar bir tane vatandaş da onlara destek vermedi. Ankapark ile ilgili de bir anket yaparız. Bu kadar harcanmış, durumu bu, taliplisi yok, ne diyorsunuz deriz. Böyle dursun mu sorarız.

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