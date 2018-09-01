Ankara-Sivas YHT hattında çalışmalar devam ediyor

Küçük Asya ile İpek yolu güzergahındaki Asya ülkelerini birleştiren demir yolu koridorunun önemli akslarından biri olan Ankara-Sivas YHT Projesi'nde günlük bin 750 metre ray seriliyor.

Küçük Asya ile İpek yolu güzergahındaki Asya ülkelerini birleştiren demir yolu koridorunun önemli noktalarından olan Ankara-Sivas YHT Projesi'nde günlük bin 750 metre ray seriliyor. Proje tamamlandığında Sivas-Ankara arasını 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise yaklaşık bir saate düşürecek Ankara-Sivas YHT projesi, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla bütünleşerek Bakü-Tiflis-Kars, demir ipek yoluna entegre edilecek. Ray serimi bir milyar 83 milyon liraya ihale edilen projede yaklaşık 800 işçi çalışıyor. Yerli ray ve traveslerin kullanıldığı çift yön olarak yapılan yaklaşık 500 kilometre ray döşenecek hatta 2019'da test sürüşlerinin yapılması planlanıyor. AA

Okunma Sayısı: 561

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.