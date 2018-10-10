Ankara Tren Garı’nda ölenler anıldı

Terör örgütü IŞİD’ın, Ankara Garı önünde, 10 Ekim 2015’te düzenlediği canlı bomba saldırısında ölenler için anma faaliyeti düzenlendi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasî parti üyeleri, terör saldırısının üçüncü yılında, Ankara Garı önünde bir araya geldi. Güvenlik noktalarında üst aramasından geçirildikten sonra alana alınan vatandaşlar, patlamada vefat eden 103 kişi için saygı duruşunda bulundu. Daha sonra gar önündeki anıta, ölenlerin anısına çiçek bırakıldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, grup adına yaptığı açıklamada, 10 Ekim’deki terör saldırısını unutmayacaklarını söyledi. AA

Okunma Sayısı: 78

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.