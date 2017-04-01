Ankara, Trump ve Putin arasında sıkıştı

Askerî strateji uzmanı Metin Gürcan, Fırat Kalkanı’nı değerlendirirken, “Kestirilemez, belirsiz hedefler verdiğinizde ABD ve Rusya sizi çevrelediler. Aslında Ankara, Trump ve Putin arasında sıkışmış durumda” dedi.

AskerÎ strateji uzmanı Metin Gürcan, Fırat Kalkanı’nı değerlendirirken, “Gereğinden fazla konuştuk ve yapamadık. Kestirilemez, belirsiz hedefler verdiğinizde ABD ve Rusya sizi çevrelediler. Bundan sonra Fırat’ın doğusu da ve batısı da Amerika ve Rusya arasında kalacak. Aslında Ankara, Trump ve Putin arasında sıkışmış durumda” dedi.

Metin Gürcan, harekatın kazanımları arasında Türk Silâhlı Kuvvetleri gibi konvansiyonel bir ordunun yeni nesil terör örgütü IŞİD’e karşı zorlu bir saha olan Suriye’de mücadelesini gösteriyor. Amerikanın sesi sitesinin haberine göre, askerin fedakârlığı, akıttığı kan ve ter ile IŞİD’e üstün geldiğini belirten Gürcan, sürecin askeri başarıya rağmen diplomasi ve siyaset alanında kötü yönetildiği iddia ederek, “Çünkü gereğinden fazla konuştuk ve yapamadık. Önce ‘Rakka sonra Münbiç en son Afrin’e gidilecek’ denildi. Ama olmadı. Türkiye’nin daha az konuşup sahada daha çok yapması gerekiyordu. Kestirilemez, belirsiz hedefler verdiğinizde ABD ve Rusya sizi çevrelediler. IŞİD ile cephemiz kalmayınca ‘Tüm terör örgütleriyle mücadele edeceğiz’ dedik. Ama kapasitemiz kalmadı, gerçekliği bükemedik. Bundan sonra Fırat’ın doğusu da ve batısı da Amerika ve Rusya arasında kalacak. Aslında Ankara, Trump ve Putin arasında sıkışmış durumda” şeklinde konuştu.



Referandum öncesi bitirilmesi sürpriz oldu

Suriye’den Kilis’e füzelerle saldıran IŞİD’in sınırdan uzaklaştırıldığını vurgulayan uluslar arası ilişkiler uzmanı Erhan Keleşoğlu, El Bab’ı aldıktan sonra ilgisini PYD/YPG’ye yoğunlaştıran Türkiye’nin bu güçlerin ağırlıkta olduğu Suriye Demokratik Güçleri’ni Menbiç’ten çıkartamadığının altını çizdi.

Keleşoğlu, “Burada ABD ve Rusya ile karşı karşıya gelinmiş gibi görünüyor. PYD’yi doğrudan destekleyen ABD’nin yanı sıra Rusya da Türkiye’nin PYD’ye karşı hasmane tutumuna karşı önlemler aldı. Menbiç’in batı tarafına yardım ekipleri yollandı. Suriye Demokratik Güçleri, Esat rejimiyle anlaşarak bazı köyleri onların kontrolüne bıraktı. Menbiç’in kuzeyi ve batısı Türkiye’nin olası bir harekatına karşı kapatılmış oldu. Afrin bölgesine Ruslar kendi kuvvetlerini yolladılar. Bu da açıkça Türkiye’ye verilmiş ‘Daha fazla ilerlemeyin’ mesajı. Bir taraftan NATO müttefiki ABD diğer taraftan onun küresel rakibi Rusya bunu yapınca, Türkiye’nin yapacak bir şeyi kalmadı. Ben de bunun ilan edilmesini bekliyordum. Sürpriz olan bu kararın referandum öncesi açıklanması ki bu da Türkiye’ye baskının şiddetini gösteriyor.”



71 şehit verildi

Türkiye, 24 Ağustos 2016’da başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı’nı 29 Mart 2017’de sona erdirdi. Önceki gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Millî Güvenlik Kurulu sonrasında karar resmen açıklandı. Türk Silâhlı Kuvvetleri, harekâtta, 71 şehit verdi.