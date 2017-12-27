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27 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Ankara Üniversitesi'nde kontenjan yükseltildi, rektörün oğlu yerleşti

27 Aralık 2017, Çarşamba 08:51
Rektör Erkan İbiş, yatay geçiş sınavı kontenjanını yükseltince oğlu Can İbiş, Ankara Üniversitesi'ne (AÜ) geçiş yaptı. Kontenjan yükseltilmemiş olsaydı İbiş AÜ'ye geçiş yapamayacaktı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in oğlu Can İbiş, okuduğu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı.

GEÇİŞ İÇİN NOT ORTALAMASI DÜŞÜRÜLDÜ

Önceki yılda yatay geçiş kontenjanı 4 olan Ankara Üniversitesi’nde bu yıl kontenjan, İbiş’in içinde olduğu üniversite senatosu tarafından 8’e çıkarıldı ve şartları da kolaylaştırıldı. Temmuz 2016’da yatay geçiş için gerekli not ortalaması da düşürüldü. Bu sayede Can İbiş, üniversiteye bu eğitim-öğretim dönemi başında öğrenci olarak geçiş yaptı ve Ankara Tıp Fakültesi’nde okumaya başladı. Can İbiş, Yatay Geçiş Sınavı’nda 97.3 puan aldı. İbiş’in puanının yüksek olmasına karşın kontenjan 4 olarak kalsaydı, Ankara Üniversitesi’ne geçiş yapamayacaktı.

SINAVLA KAZANANI OKULA ALMAMIŞTI

Darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal  (OHAL) kapsamında kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen ve sınava girerek Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü kazanan Cenk Yiğiter, rektörlüğün değiştirdiği bir yönetmelik nedeniyle üniversiteye öğrenci olarak kayıt yaptıramamıştı. İbiş hakkında Cenk Yiğiter’in bu nedenle yaptığı suç duyurusu üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından soruşturma başlatılmıştı.

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