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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Ankara Valiliği'nden '15 Temmuz' gecesi iddialarına yönelik açıklama

09 Haziran 2017, Cuma 21:42
Ankara Valiliğince, dün bazı gazetelerde "Emniyet Silahıyla Cinayet" başlıklı haberlerin yayımlanması üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan'ın, darbecilere hızlı ve etkin karşı koyulmasını sağlamak amacıyla, "sorumluları beklemeden İl Emniyet Müdürlüğünün silah depolarının kapılarının kırılarak, uzun namlulu silahların ve mühimmatının personele dağıtılması" talimatını verdiği belirtilen açıklamada, bu doğrultuda silahların zimmet kaydı tutulmaksızın, kimlikle personele verildiği aktarıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden kamyonla gönderilen silah ve mühimmatların da aynı yöntemle dağıtıldığı ifade edilen açıklamada, uçak, helikopter ve zırhlı araçların saldırıları altında, elektrikleri kesik ve su basmış alanlarda dağıtıldığı tutanaklarla tespit edilen silahların, darbe kalkışmasının engellenmesinden sonra toplandığı vurgulandı.

Kaybolduğu anlaşılan bir MP-5 makineli silahın bulunması amacıyla da ilgili birimlerin bilgilendirildiği belirtildi.

"Silahların aynı olduğu tespit edilemedi"

Emniyetin 15 Temmuz'da sivillere silah dağıtmadığının, bazı milletvekillerinin soru önergeleri ve konuya ilişkin haberlerler üzerine daha önce açıklandığa dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Habere konu olan cinayetin şüphelisi Mustafa Maraş'ın Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığına verdiği ifadede 'Ben olayda kullandığım otomatik silahı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara'da meydana gelen olaylar esnasında Emniyet tarafından dağıtıldığını bildiğim bir kamyondan temin ettim.' şeklinde beyanı bulunmaktadır.

Bu silahın MP-5 makineli tabanca olduğu iddia edilmekle beraber, soruşturmayı yapan jandarma görevlilerince günümüze kadar şüphelinin sakladığını iddia ettiği yerde bulunamadığı anlaşılmıştır.

15 Temmuz 2016 günü Emniyet Teşkilatı mensuplarına dağıtılıp, henüz bulunamayan silahlar arasında sadece bir adet MP-5 makineli tabanca yer almaktadır. Bu silahın, darbe kalkışmasına karşı koyulmasında şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın şehit olduğu esnada yanında bulunduğu, 25 Temmuz 2016 tarihli tutanakla tespit edilmiştir.

15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğünden alındığı iddia edilen ve 30 Temmuz 2016 tarihinde Çubuk ilçesinde bir cinayette kullanıldığı belirtilen MP-5 makineli tabanca henüz bulunamadığından, şüpheli Mustafa Maraş tarafından kullanıldığı iddia edilen cinayet silahı ile şehit Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın şehit olduğu sırada yanında olan ve henüz bulanamayan MP-5 makineli tabancanın aynı silah olduğu tespit edilememiştir."

***

Okumak için tıklayınız:

Meclis gündeminde: 15 Temmuz’da sivillere ağır silâhlar dağıtıldı mı?

AA

Etiketler: ankara valiliği, 15 temmuz
Okunma Sayısı: 2001
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