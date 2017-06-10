Ankara Valiliği'nden silah açıklaması

​Geçen yıl 30 Temmuz'da Ankara'da, darbe gecesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önünde dağıtıldığı iddia edilen bir silahla cinayet işlendiği iddialarına, Ankara Valiliği'nden açıklama geldi.

"O gece sivillere silah dağıtılmadı. Personele, darbecilere karşı konması için dağıtıldı" denildi. Dağıtılan bir silahın kayıp olduğunu, onun da o gece şehit düşen bir polis amirine verildiğini vurgulayan valilik, 'Cinayet silahı ile henüz bulanamayan MP-5 makineli tabancanın aynı silah olduğu tespit edilememiştir" dedi.

Okunma Sayısı: 744

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.