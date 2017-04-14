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14 NİSAN 2017 CUMA - YIL: 48

Ankara Valisi Topaca'dan ''trafo'' açıklaması

14 Nisan 2017, Cuma 14:46
Ankara Valisi Ercan Topaca, Pazar günü gerçekleşecek olan referandumda Ankara'da toplam 14 bin 336 güvenlik personelin görev yapacağını söyledi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, beraberinde İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Artar ile birlikte Pazar günü gerçekleşecek olan referandum öncesi Başkentte alınan tedbirler hakkında basın toplantısı düzenledi. Ankara genelinde 3 milyon 853 bin 894 seçmenin bulunduğunu söyleyen Vali Ercan Topaca, “Toplam 10 bin 336 sandıkta oy kullanılacak. Tabi çok ciddi bir rakam. Bin 691 binada vatandaşlarımız oy kullanacak. Toplam 14 bin 974 personelimiz güvenlik tedbiri alacaktır. Bu konuda tedbirler aslında 15 Nisan'ın bitiminden sonra başlıyor. Polisimiz jandarmamız oy kullanılan yerlerde, sandık alanın çevresinde her türlü güvenlik tedbiri alacaktırö dedi.

“POLİS VE JANDARMANIN DIŞINDA SİLAH TAŞIMAK YASAKö

Vali Ercan Topaca, referandum günü uyulması gereken bazı yasakların bulunduğunu söyleyerek, “Referandum günü alkolü içki satılması ve içilmesi umumi açık alanlarda yasaktır. Ayrıca emniyet görevlisi polis jandarma dışında silah taşımak yasaktır. Vatandaşlarımızın 'ruhsatım var' diyerek silahı ile sokağa çıkmaması gerekiyor. Oy verme günü kahvehane, kıraathane, internet kafe gibi yerlerde kapalıdır. Sadece lokantalarda yemek hizmeti verilebilir. Yine oy verme süresi içerisinde saat 18:00'e kadar düğünde yapılamıyor. 18:00'den sonra düğünlerin yapılmasında bir mahsur olmadığını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

TRAFOLARDA ÖNLEM ALINDI

Vali Ercan Topaca ayrıca, referandum sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için Valilik bünyesinde kriz masası oluşturduklarını söyleyerek, şöyle konuştu: "Bu konuda kimsenin endişe taşımasını istemiyoruz. Vatandaşlarımızın iradesini her türlü sandığa yansıması için her türlü tedbiri alıyoruz. Sandık alanın etrafında yeterli kadar polis ve jandarmamız olacak. Sandık alanı çevresinde kontrollerimiz olacaktır. Şehir girişinde kesintisiz yaptığımız kontroller devam edecektir. Şüpheli kişiler, gruplar varsa onlar üzerinde duruma göre uygulamalarımız olacaktır. Bunların hepsi referandum sürecinin huzurlu geçmesi konusundadır. Oy verme işlemi bittikten sonra aldığımız tedbirler var. Vatandaşlarımızın sandıktan çıkacak sonuçları saygıyla karşılayacağı konuda hiç şüphemiz yok."

Vali Topaca ayrıca trafo merkezleri ile ilgili alınan önlemler hakkında kendisine yöneltilen soruya ise, "Şehrin büyük bir bölümünü besleyen trafo merkezlerinde görevlilerimiz var. Alınmış tedbirlerimiz var son zamanlarda daha arttırdık. Referandum dolaysıyla hem özel güvenlik hem de polis veya jandarma görevlendirmek suretiyle oradaki güvenliği en üst seviyeye çıkarmış bulunmaktayızö şeklinde cevap verdi.

DHA

Etiketler: ankara, referandum
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