Ankara’yı Yeni Asya’yla donattık

Gazetemizin 49. Yılı münasebetiyle ülke genelinde başta televizyon reklamları ve bayi satışları olmak üzere başlatılan reklam ve tanıtım kampanyasının sokak tanıtımları Ankara’da da başladı.

21 Şubat günü başlattığımız “Yeni Asya bütün bayilerde” projesi Ankara’da oldukça yoğun bir ilgi ile karşılandı. “Sağduyunun ve vicdanın sesi” yazılı afişler bir hafta boyunca başta yüzbinlerce kişinin gelip geçtiği Kızılay, Sıhhıye ve Ulus meydanları, Cebeci ve Keçiören kavşakları ve metro istasyonları olmak üzere Başşehr’in çeşitli merkezi noktalarında, dev ekran ve otobüs duraklarındaki reklâm panolarında yayınlanıyor.

“Yeni Asya Ankara’nın her yanında”

Yeni Asya Gazetesi Ankara Temsilcisi Mehmet Kara, tanıtım kampanyası ile ilgili şunları söyledi: “Sağduyu ve vicdanın sesi olan Gazetemiz, Türk basınında müstesna bir yere sahip. Gazetecilik ahlâkına uygun bir şekilde gazetecilik yapan gazete sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Böyle bir atmosferde Yeni Asya önemli bir vazife yaparken onu tanıtmamak olmazdı. Bu sebeple 49. yılımızı gazetemizin reklâm ve tanıtımına ayırdık. Öncelikle gazetemizi her bayiye ulaştırdık, ardından televizyon reklâmları ile tanıtım yapmaya başladık. Şimdi de ülke genelinde dev ekranlar ve reklâm panoları ile sokak tanıtımları sürecini başlattık. Sağduyu ve vicdanın sesini Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar ulaştırmak için çabalıyoruz. Bu gaye doğrultusunda Ankara’yı da gazetemizin reklâmları ile donattık...”

‘Türkiye’nin dört bir yanında’

Bütün yurda hızla yayılan tanıtım kampanyamızın yer aldığı ilânların okuyucularımızla buluşmamız için yeni bir vesile olduğunu söyleyen Mehmet Kara, Türkiye’nin en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde “vicdanın ve sağduyunun sesi” sloganı ile yapılan bu tanıtımların gazetemizin 49. yılındaki hedefler doğrultusunda hazırlanan kampanyalar Türkiye’nin dört bir köşesinde olduğu gibi Ankara’yı da sardığını ifade etti. Gazetemizin bütün bayilerde bulundurulmasıyla bayi satışının arttığı illerin başında Ankara’nın geldiğini bildiren Mehmet Kara, okuyuculardan daha fazla gayret beklediklerini de söyledi.

Haber: Bilal Said Parlakoğlu