Anket şirketleri şaşkın

Referanduma sayılı günler kala birbiri ardına açıklanan sonuçları değerlendiren anket şirketi sahipleri anketlere atılma konusunda vatandaşlarda isteksizlik ve korku oranının yüksek olduğunu belirtirken doğruyu söylemeyen kesiminde oldukça fazla olduğunun gözlemlendiğini vurguladılar.

Metropoll’den Özer Sencar, olağanüstü hal şartları altında yapılan referandumda sonuçlar üzerinde büyük sapmalar olabileceğini düşünüyor.

Sencar “Türkiye’de belki şimdiye kadar 1 Kasım öncesinden de daha yoğun olmak üzere insanlarda anketlere katılımda hem isteksizlik var hem de doğruyu söylememe eğilimi var. Dolayısıyla anketlere bakarak anket sonuçlarına bakarak isabetli bir tahminde bulunmanın mümkün olmadığını düşünüyorum” dedi. Anar’dan İbrahim Uslu olağanüstü hal koşullarının değil ancak sosyal çevrenin etkisi olduğunu, esas kritik faktörün ise bilinçli bir şekilde kanaatini gizleyenler olduğunu söyledi. Kararsızların yüzde 10 civarında olduğunu söyleyen Adil Gür “Türkiye’de her seçim döneminde gizlenen seçmen olur, seçimin kaderini etkilemez” ifadelerini kullandı.