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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Annem aklını kaybetme noktasına geldi

28 Ekim 2017, Cumartesi 19:00
Hakim anne ve babası tutuklu olan Zeynep Rana Ekinci, bir yıldan fazla süredir annesine kitap dahi verilmeden ve yazılı bir karar bulunmamasına rağmen tek başına tutulduğunu belirterek, annesinin ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından tutuklanan ve bir yıldan fazla süredir önce hücrede sonra tek kişilik koğuşta tutulan eski HSYK Genel Sekreter Yardımcısı ve Anadolu Hâkimi Neslihan Ekinci’nin kızı annesinin hakkında yazılı bir karar olmamasına rağmen bu uygulamaya maruz kaldığını belirterek annesinin ‘aklını kaçırma’ noktasına geldiğini söylüyor. Z. Rana Ekinci’nin babası eski Başraportör Dr. Hüseyin Ekinci de  bir yıldan fazla süredir tutuklu. Hem annesi hem babasından ayrı kalan Zeynep Rana Ekinci onları ancak görüş günlerinde görebilirken annesine yaşatılanların kendilerini çok yıprattığını belirtti. Sosyal medyadan da sesini duyurmaya çalışan Z. Rana Ekinci, annesinin son durumunu şu cümlelerle anlatıyor; 

Yazılı karar yok, bir yıldır hücrede

“Size çok saçma bir şey anlatacağım şimdi. Biliyorsunuz ki annem 1 senedir tek başına tutuluyor ve aklını kaybetme noktasına geldi yapılabilecek tüm başvuruları yaptık. Ama bize annemin tek tutulduğuna, tek tutulmasına dair bir karar ve yazı vermeyi reddediyorlar. Çünkü böyle bir karar yok. Babam en son savcıya zehir zemberek durumu anlatan dilekçeler mektuplar yazdı. Cezaevi psikologu ve Bakırköy Ruh Sinir’den doktor acilen tecridin son bulması gerektiğine bunun annemde kalıcı hasar bırakacağına dair raporlar verdiler. Ama herhangi bir gelişme olmuyor.

O yaşta bir kadını, anneyi, eşi delirttiniz 

Bu hafta anneme size haftada bir vaiz görme hakkı verelim demişler. Vaiz!! Bize haber vermeden annemi idam sırasına filan mı koydular? Annem vaizi ne yapacak? Ya olay artık sirk gösterisine döndü dalga geçiyorlar resmen. Kadın akıl sağlığını kaybediyor vaiz görsün haftada bir diyorsunuz? O yaşta bir kadını anneyi eşi delirttiniz. Bunu sığdırabildiğiniz 1 din buldunuz da o dine ilişkin mi vaaz verdireceksiniz bu nasıl saçmalık. Vaiz demişler ya vaiz görsün. Vallahi gülüyorum artık çünkü beni de delirttiniz. 

Anneme işkence çektiren puan topluyor sanki 

Kadına okuması için kitap vermiyorlar ama vaiz! eşini ayda bir kere 40 dakika görüyor. Asıl komiği bunu üstlerine yaranmak için yapıyorlar anneme işkence çektiren puan topluyor sanki. Kimsenin bu yönde çıkardığı bir karar yok. Yazılı bir karar yok annemi kocaman koğuşta tek başına tutuyorlar millet 16 kişilik yerde 36 kişi kalırken. Sonra bunun hesabı sorulacağı zaman bu haksızlığı neden yaptınız denileceği zaman ama tek kişilik odada değil koğuştaydı demek için.

Hiç mi adalet hukuk geri gelir diye korkmuyorsunuz?

Annem bana bunu neden yapıyorsunuz diye kriz geçirdiğinde seni diğer FETÖ tutuklularından korumak için diyorlar. Sana vaiz verelim. Kitap okuyamazsın insan göremezsin ama sana vaiz verelim. Psikologu daha sık gör değil çünkü psikologlar müdahale edip koğuşa geçsin diye tavsiye yazıyor. Vaiz verin ki o annemin ne kadar delirdiğini resmi olarak söyleyemesin vaiz verin ki annem daha da delirsin. Ee yazılı karar yok bu kadın 1 senedir tek başına hiç mi adalet hukuk geri gelir diye korkmuyorsunuz? Hiç mi ulan bu kadının kocası insan hakları üzerine kitap yazmış bu kadın hukukçu bu kadın Neslişah Altınpençe diye korkmuyorsunuz? Hadi anneme vaiz verin. İnşallah yaşadıklarımı bire bir yaşarsınız ne bir eksik ne bir fazla.” 

Haber Merkezi

Etiketler: ohal, hukuk, yargı, adalet
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  • HÜSEYİN İLHAN

    29.10.2017 19:24:40

    İSLAM DİNİNE müslüman gözüküp şirk koşanlar kadar zarar veren tarihte yoktur.KAFİR küfür içinde olduğundan müslüman ona bilerek ve nasıl inanca sahip olduğunu düşünerek davranır.Ancak inandım diyerek islamiyete muhalif hal ve harekette bulunanlar müslümanı daima aldatmış,alçakça saldırarak arkadan vurmuşlardır.Bunlara halkımzın çook güzel sözü var ancak o sözle YENİ ASYA mızın güzelliğini,letafetini ve tadını bozamam.Anlayan anladığı gibi isimlendirebilir.

  • Vatandaş

    28.10.2017 21:50:17

    Mazlumun yardımcısı ALLAH dır.Anlattıklarınız hakkaten çok zor çilelerdirş.Allah sabır versin

  • Yazıktır aklını yitirmesin

    28.10.2017 14:06:52

    Annelerle yavruları ayırmayın ağlatmayın Çocukları, Anneleri, Babaları

  • halil

    28.10.2017 12:56:42

    Rabbim zalimlerin güçlerini tez zamanda ellerinden alsın. Artık hesap verme sırası zalimlere gelsin inşaallah.

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