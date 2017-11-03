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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Annem artık yalnız değil!

03 Kasım 2017, Cuma 11:14
15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından tutuklanan ve bir yıldan fazla süredir önce hücrede sonra tek kişilik koğuşta tutulan eski HSYK Genel Sekreter Yardımcısı ve Anadolu Hâkimi Neslihan ekinci’nin yanına tutuklu bir ev hanımı konularak yapılan muameleye kısmı de olsa son verildi.

Annesiyle dün görüş gerçekleştiren kızı zeynep Rana ekinci’den aldığımız bilgilere göre annesinin yanında artık bir koğuş arkadaşı var. Geçen hafta gazetemizde “Annem aklını kaybetme noktasına geldi” başlığıyla z. Rana ekinci’nin çığlığına yer verdiğimiz yayının ardından bu gelişmenin yaşanması umut verici bulundu. Aylar sonra ilk kez sevindirici bir haber aldığını söyleyen Rana ekinci, “İlk kez iyi haberli bir Perşembe. Annem artık tek değil yanına bir kadın vermişler 2, 1’den iyidir… Sevimli bir ev hanımıymış beraber temizlik yemek yapıyorlarmış kadıncağız başta korkmuş tabi azılı kriminal annemin yanına verildiği için neden ben? olmuş doğal olarak koğuştan 2 kişiliğe geçmekte tecrit, ama denk gelmiş galiba anlamadım orasını, ama annem artık yalnız değil. Sanırım şu an bir cezaevinde olabilecek en mutlu insanım” şeklindeki cümlelerle mutluluğunu paylaştı.

Hâkim anne ve babası tutuklu olan Zeynep Rana Ekinci, daha önce bir yıldan fazla süredir annesine kitap dahi verilmeden ve yazılı bir karar bulunmamasına rağmen tek başına tutulduğunu belirterek, annesinin ciddî psikolojik sorunlar yaşadığını söylemişti.

Haber Merkezi

Etiketler: neslihan ekinci, hsyk, darbe, 15 temmuz
Okunma Sayısı: 1314
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  • Adil

    4.11.2017 00:45:25

    Rabbim ne olur yardımın gelsin.dayanacak hal kalmadı...

  • adil kilic

    3.11.2017 22:04:36

    sanki azılı suçlu bunlar.Ama ALLAH in da bir cezası var.ZALIMLER icin

  • Tolstoy

    3.11.2017 17:49:01

    Kitap bile vermemek, nasıl bir vicdansızlıktır ki, tarihte anlatılan kıssaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Zulüm var, zulüm yapan ne yaptığını bilmiyor, zulme uğrayan neden zulüm gördüğünü bilmiyor, insanlar kulaklarını kapatmış, sorumlu durumunda olan medyadaki insanlardan ses seda yok. Allah mazlumların yüzünü bir an önce güldürsün, bir an önce ailelerine kavuşsunlar İnşallah.

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