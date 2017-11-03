15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından tutuklanan ve bir yıldan fazla süredir önce hücrede sonra tek kişilik koğuşta tutulan eski HSYK Genel Sekreter Yardımcısı ve Anadolu Hâkimi Neslihan ekinci’nin yanına tutuklu bir ev hanımı konularak yapılan muameleye kısmı de olsa son verildi.

Annesiyle dün görüş gerçekleştiren kızı zeynep Rana ekinci’den aldığımız bilgilere göre annesinin yanında artık bir koğuş arkadaşı var. Geçen hafta gazetemizde “Annem aklını kaybetme noktasına geldi” başlığıyla z. Rana ekinci’nin çığlığına yer verdiğimiz yayının ardından bu gelişmenin yaşanması umut verici bulundu. Aylar sonra ilk kez sevindirici bir haber aldığını söyleyen Rana ekinci, “İlk kez iyi haberli bir Perşembe. Annem artık tek değil yanına bir kadın vermişler 2, 1’den iyidir… Sevimli bir ev hanımıymış beraber temizlik yemek yapıyorlarmış kadıncağız başta korkmuş tabi azılı kriminal annemin yanına verildiği için neden ben? olmuş doğal olarak koğuştan 2 kişiliğe geçmekte tecrit, ama denk gelmiş galiba anlamadım orasını, ama annem artık yalnız değil. Sanırım şu an bir cezaevinde olabilecek en mutlu insanım” şeklindeki cümlelerle mutluluğunu paylaştı. Hâkim anne ve babası tutuklu olan Zeynep Rana Ekinci, daha önce bir yıldan fazla süredir annesine kitap dahi verilmeden ve yazılı bir karar bulunmamasına rağmen tek başına tutulduğunu belirterek, annesinin ciddî psikolojik sorunlar yaşadığını söylemişti. Haber Merkezi

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