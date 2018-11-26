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26 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Antalya'da 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

26 Kasım 2018, Pazartesi 21:28
Antalya'nın Demre ilçesinde denize yakın bir alanda yardım talebinde bulunan 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Demre ilçesi Kekova Kale mevkisinde denize yakın bir yerde aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmen grubunun yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. 

İki Sahil Güvenlik botu ve bir helikopter ile başlatılan çalışmada, ilk etapta durumu kritik olan hamile kadın tahliye edilerek Kaş Limanı'nda hazır bekleyen 112 Acil Servis ambulansına alındı.

Daha sonra 10 kadın, 5 erkek ve 8 çocuk olmak üzere diğer 23 düzensiz göçmen de kurtarılarak Kaş Limanı'na getirildi.

 

AA

Etiketler: Antalya, Demre, göçmen, deniz
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