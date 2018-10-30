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30 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Antalya'da eğitim uçağı düştü

30 Ekim 2018, Salı 16:17
Antalya'nın Manavgat ilçesinde özel bir şirkete ait eğitim uçağı düştü. Tarlaya düşen uçakta bulunan 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı düştü, pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı öldü.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde eğitim uçağı düştü. İlk tespitlerimize göre Yıldız Air firmasına ait uçağın pilotu Serkan Dilci ve yardımcısı vefat etti. Allahtan rahmet diliyorum. Jandarma ve 112 Acil Yardım ekipleri olay yerinde. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu uçağın daha önce İzmir'de bir aracın çatısına basan uçak olduğu söyleniyor." dedi. 

Etiketler: Antalya, Manavgat, uçak
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