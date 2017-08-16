Antalya'da, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Ankara'da telsizle "mavi ışıklı araçlara ateş edin" talimatı verdiği belirtilen ve hakkında yakalama kararı bulunan sanık eski yarbay Antalya'da yakalandı.

Darbeci pilotlara 'Polisleri vurun' emri telsiz kayıtlarında Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, darbe girişimine katıldığı belirtilen eski Yarbay Özcan Karacan'ın Muratpaşa ilçesindeki bir evde olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, söz konusu adrese gerçekleştirilen operasyonda adına düzenlenen sahte kimlikle saklanmaya çalışan Karacan'ı gözaltına aldı. Yakalanmamak için çok kilo verdiği, saç ve sakalını uzatarak görünümünü değiştirdiği belirlenen Karacan, sağlık kontrolünden geçirildi. Telaşa kapılarak yakayı ele vermiş Karacan'ın sürekli tedirgin hareketlerinin olduğu ve çevresine bakarak dolaştığı öğrenildi. Polise sahte kimlik vererek uzaklaşmak isteyen Karacan'ın sorulan kimlik bilgilerine doğru cevap veremeyince telaşa kapılarak yakayı ele verdiği belirtildi. Darbe teşebbüsü sırasında Ankara'da telsizle "mavi ışıklı araçlara ateş edin" gibi talimat verdiği öğrenilen Karacan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polis memurunun şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın da firari sanığı olduğu ifade edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı çıkartılan Karacan'ın, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianamede adının geçtiği öğrenildi. İddianamede sanıklardan eski Astsubay Ömer Faruk Albunar'ın, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın aracını darbecilerin vurmaya çalıştığı, Özcan Karacan'ın da elindeki telsizle pilotlara "Aksakallı Konya yoluna doğru ilerliyormuş, onu vurun" talimatı verdiği şeklindeki ifadeleri yer almıştı. AA

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