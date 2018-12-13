Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti

Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içerisinde ölü bulundu.

Karaaslan’ın, beylik tabancasıyla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Alınan bilgiye göre, Kepez Varyant seyir terasında bir otomobilde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Antalya Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu fark etti. 112 Acil Servis ekibi, Karaaslan’ın vefat ettiğini belirledi. Karaaslan’ın, bir süre önce eşi kanser sebebiyle ölmüştü.

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