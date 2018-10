AP: Cemal Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldüğüne dair kanıt bulundu

AP, 2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Üst düzey Türk yetkiliye dayandırılan haberde, polisin konsolosluk binasında yaptığı aramada Suudi gazetecinin binada öldürüldüğüne dair 'kesin kanıt' bulduğu ifade edildi.

Açıklama yapma yetkisi olmadığı için adının verilmesini istemeyen Türk kaynak, nasıl bir kanıta ulaşıldığına dair detay vermedi.

Daha önce de Türk yetkililer uluslararası ajanslarla medya organlarına konsoloslukta Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü, cesedinin parçalanıp dışarı çıkarıldığına dair açıklamalar yapmıştı.

BREAKING: Turkish official tells AP police found evidence in Saudi Consulate that Saudi writer Jamal Khashoggi was killed there.