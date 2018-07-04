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4 TEMMUZ 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

AP Türkiye ile müzakereleri askıya alabilir

04 Temmuz 2018, Çarşamba 21:05
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakarelerinin askıya alınmasını talep etmeye hazırlanıyor.

AP'nin Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri, 24 Haziran seçimlerini ve seçimler sonrası Türkiye-AB ilişkilerini DW Türkçe'ye değerlendirdi.

'GELECEK 5 YIL MÜZAKERE OLMAZ'

''Biz, AP olarak, geçen yıl Venedik Komisyonu’nun raporunun ardından, son anayasa değişikliğinin olduğu gibi hayata geçirilmesi halinde Türkiye’nin AB'ye katılım müzakerelerinin formel biçimde askıya alınması çağrısında bulunacağımızı söylemiştik'' hatırlatması yapan Piri, ''Ne yazık ki o noktaya gelmiş bulunuyoruz. AP’nin tutumu değişmedi. Ne yazık ki Türk hükümeti de hiçbir değişiklik yapmadı. Bu şartlarda ve en azından gelecek 5 yıl süresince üyelik müzakerelerinin devam edebileceği hayalini bırakmak gerekiyor'' dedi.

'KIRMIZI ÇİZGİ AŞILDI'

''Bizim açımızdan kırmızı çizgi aşıldı. Bu yılki Türkiye raporunda müzakerelerin kesin olarak askıya alınması çağrısında bulunacağız'' diye devam eden Hollandalı parlamenter, yargı bağımsızlığı ve parlamentonun yasama-denetleme gücü kalmadığına dikkat çekerek şu vurguyu yaptı:

''Bu anayasa yürürlükte kaldıkça ve Türkiye’de temel haklar, insan hakları, azınlık hakları konusunda mevcut şartlar devam ettikçe, dürüst olmalı ve ilişkimizin bu şekilde hiçbir yere gidemeyeceğini görmeliyiz''

GÜMRÜK BİRLİĞİ NİYE GÜNCELLENMİYOR?

Karaca ''AB ülkeleri, Türkiye'nin üyeliğine karşılar, tamam. Fakat neden Gümrük Birliği'nin güncellenmesini istemiyorlar? Neden örneğin Almanya bloke ediyor? Gümrük Birliği'ni güncellemek Türkiye’yi AB’nin yanında tutmak için iyi bir yol değil mi'' sorusunu yöneltti.

Piri'den şu yanıt geldi:

''Tabii. Şahsen ilke olarak gümrük birliğinin güncellenmesine karşı değilim. Fakat güncelleme Başkan Erdoğan’ın baskılarına karşı bir siyasi hediye olarak görülmemeli. Berlin’in son aylarda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine başlamaya yanaşmaması da buradan kaynaklanıyor sanırım.''

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: AP, Türkiye, müzakere, gümrük
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