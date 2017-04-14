Bir dönem Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığını da yapan yazar Etyen Mahçupyan "Hayır" oyu verceğini açıkladı.

Karar'da yayınlanan "Bir AK Parti’li niye ‘Hayır’ der?" başlıklı yazısında (13 Nisan 2017 tarihli yazı) Mahçupyan, şöyle dedi: Ancak bu referandumda oyum ‘Hayır’ olacak… Çünkü 1) Önerilen tasarı başkanlık sisteminin ruhuna tümüyle ters 2) Bu tasarı suistimal edilmeye açık bir tek adam düzeni getiriyor 3) Eski sistemin kötü olması bizim de kötü bir sistem getirmemizi meşru kılmıyor 4) Apaçık yanlışı doğru diye savunmak ahlaki değil ve nihayet 5) Bu yönetim modeli AK Parti’ye, muhafazakarlara ve Türkiye’ye orta vadede büyük zarar verecek…

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