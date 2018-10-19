Tedavi gördüğü hastanede Çarşamba gecesi vefat eden tecrübeli fotomuhabiri Ara Güler, yarın toprağa verilecek.

Ara Güler için ilk tören, Galatasaray Meydanı'nda yapılacak. Güler'in cenazesi saat 10.00'da, Beyoğlu Belediyesi'nce Galatasaray Meydanı'na kurulacak platforma getirilecek. Buradaki törenin ardından duayen fotomuhabirinin cenazesi, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne götürülecek. Ara Güler'in cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Öte yandan yarınki cenaze töreni nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay, gün boyu hizmet vermeyecek. AA

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