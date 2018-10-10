Araçla drift yapanlara 5 bin 10 lira ceza

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Karayollarında herhangi bir zorunluluk olmaksızın halk arasında ‘spin’ ya da ‘drift’ dediğimiz el freni çekmek suretiyle aracı kendi etrafında döndürenler, 5 bin 10 lira idarî para cezasına çarptırılacaklar.

60 gün süreyle ehliyetlerine el konulacak ve araçları 60 gün süreyle trafikten men edilecek” dedi. Muş, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne ilişkin Mecliste gazetecilere açıklamalarda bulundu ve gündeme ilişkin soruları cevapladı. Teklifte imzası bulunan AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve Antalya Milletvekili Atay Uslu ile açıklama yapan Muş, Meclis Başkanlığı’na sunulan 50 maddelik kanun teklifinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyumla ilgili bazı maddelerin yanı sıra trafik güvenliğini arttıracak, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmesine imkân sağlayacak bazı düzenlemeleri ihtiva ettiğini belirtti.

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