"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Aralarında Aynacı'nın da olduğu 67 sanık hakim karşısına çıkıyor

30 Ekim 2017, Pazartesi 07:30
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'nde çıkan olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 sanık, bugün hakim karşısına çıkıyor. Tanktan çıkan Aynacı'yla ilgili iddianame kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından hazılanan iddianame kapsamında haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda başlanacak.

Aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 2'si emniyet personeli, 21'i rütbeli olmak üzere 23'ü tutuklu 67 sanık, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanacak.

İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal edilmesine teşebbüs eden ve aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, yine olay tarihinde Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olup İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası çevresinde bulunduğu tespit edilen emniyet müdürü İsmail Uğuz'un yanı sıra yarbaylar Osman Akkaya ve Fatih Sönmez'in de bulunduğu 23 rütbeli asker ile 44 er "sanık" sıfatıyla bulunuyor.

Aralarında İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da bulunduğu 74 kişinin "müşteki" ve 14 kişinin "mağdur" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, darbe girişimi sırasında rütbeli askeri personel sanık Ömer Kalın'ın kullandığı tankı, duran araçların ve vatandaşların üzerine sürmesi sonucu Hüseyin Kısa, Muhammet Aksu, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ve Türkmen Tekin'in şehit oldukları anlatılıyor.

Ahmet Kocabay'ın ise sanık Yarbay Fatih Sönmez tarafından silahla vurularak şehit edildiği belirtilen iddianamede, her iki bölgede çıkan olaylarda 30 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.  

AA

Etiketler: 15 temmuz, darbe, darbe girişmi, mithat aynacı
Okunma Sayısı: 2020
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    250. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

    Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

    Türk Telekom’u devredebiliriz

    TBMM'de kritik hafta

    Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

    Yargıtay: 'Edepsizsin Melih Gökçek' demek fikir özgürlüğü

    Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

    Eğitim olmadan adalet olmaz

    Global vebal

    Fenerbahçe'ye son dakika şoku

    Ahlak olmasa yok oluruz

    'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

    Bu ülkede işsiz sayısı 307'ye düştü

    Lübnan Başbakanı istifa etti

    İşte dünyanın en borçlu ülkeleri

    18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

    Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

    İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

    Önce cenazeye sonra maça gittiler

    Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gerçek dindar, “kindar” olamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şeyda Sultan ZENGİN

    Haydi okuma grubu kuralım!
    Genel

    Eğitim olmadan adalet olmaz
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Demokrat görünümlü siyasalcılar
    Mustafa Gönüllü

    Bir günahın yaptığı tahribat
    Faruk ÇAKIR

    Milletin menfaatini düşünmek gerek
    Genel

    Global vebal
    Cemil Said Demirdöğmez

    Yeni Asya’yı okuyan pişman olmaz
    Büşra Nur Erciyes

    Yeni Asya’nın neferi olmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.