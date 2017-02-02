Aralarında ihraç edilenler de var: 177 polis hakkında gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen Hareketi'ne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 177 polis hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 177 polisin gözaltına alınması talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Konya'nın da bulunduğu 25 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Polislerin bir bölümünün gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan polisler, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilecek. AA

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