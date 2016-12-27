Aranan zanlı, jandarmaya ateş açtı

Antalya'da kasten adam öldürmek suçundan aranan kişinin, kendisini gözaltına almaya gelen jandarma ekibine ateş açması sonucu, bir uzman çavuş ayağından yaralandı.

Denizli'de kasten adam öldürme suçuna karıştığı iddia edilen A.Ç'nin- Konyaaltı ilçesindeki Aşağı Karaman Köyü'nde bulunduğunu belirleyen ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, köye gitti. Boş bir arazide olduğu tespit edilen A.Ç, kendisini gözaltına almak için gelen jandarma ekiplerine, silahla ateş etti. Saldırıda bir uzman çavuş sağ ayağından yaralandı. Yaralı uzman çavuş, ekip arkadaşlarının çağırdığı ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için köyde ve çevresindeki ormanlık alanda arama çalışmaları başlatıldı. AA

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