"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Arap dünyası demir perdesiyle yüzleşiyor

19 Ekim 2018, Cuma
“ARAP ÂLEMİ, SADECE DIŞ AKTÖRLERİN EMPOZE ETTİĞİ DEĞİL, İKTİDAR İÇİN ÇATIŞAN İÇ GÜÇLERİN OLUŞTURDUĞU BİR DEMİR PERDE İLE KARŞI KARŞIYA.”

Özgür avrupa radyosu gibi

Washington Post’ta yayınlanan son yazısında Kaşıkçı şöyle yazdı: “Soğuk Savaş boyunca Radio Free Europe (Özgür Avrupa Radyosu), özgürlük umudunu besleyip sürdürmek için önemli bir rol oynamıştı. Arap dünyasının da benzerine ihtiyacı var.”

En büyük ihtiyaç özgürlük

“Arap dünyasının en çok ihtiyacı olan şey ifade özgürlüğü” başlıklı yazısında Kaşıkçı, “Araplar ya bilgilendirilmiyor ya da yanlış bilgilendiriliyor; bölgeyi ve günlük hayatlarını etkileyen meseleleri toplum içinde konuşamıyorlar” dedi.

***

ARAP DÜNYASI ‘DEMİR PERDE’siyle YÜZLEŞİYOR

Washington Post gazetesi Cemal Kaşıkçı’nın son köşe yazısını yayımladı. Kaşıkçı yazısında, “Arap dünyası bugün kendi Demir Perde’siyle yüzleşiyor. Perdeyi çekenler ise dış aktörler değil, güç mücadelesi içindeki iç güçler” ifadelerini kullanıyor.

Amerikan Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdiği 2 Ekim’den bu yana kayıp olan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın son köşe yazısını yayımladı. Washington Post, Kaşıkçı’nın yazıyı, bu tarihten önce gazeteye gönderdiğini açıkladı. Gazeteden yapılan açıklamada, köşe yazısının Kaşıkçı’nın kaybolmasından önce yazıldığı, 3 Ekim’de onun tercümanı ve yardımcısı tarafından Washington Post’a gönderildiği belirtildi. Yazının bugüne dek Kaşıkçı’nın yeniden ortaya çıkacağı umuduyla yayımlanmadığı vurgulandı. Türk yetkililerin Başkonsoloslukta “sorgulandığını, işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü” iddia ettikleri, Suudi Arabistan’ın ise “Hakkındaki bu iddialar yalan” dediği Kaşıkçı, “Arap dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu şey ifade özgürlüğü” başlıklı yazıda, Arap ülkelerinin hükümetlerine medyayı susturmak için tam yetki verildiğini iddia ediyor. Suudi gazetecinin yazısından bazı satırlar şöyle:

Perdeyi çekenler iç güçler

“Arap dünyası bugün kendi Demir Perde’siyle yüzleşiyor. Perdeyi çekenler ise dış aktörler değil, güç mücadelesi içindeki iç güçler. Arapların, Soğuk Savaş’ın Radio Free Europe’una (Özgür Avrupa Radyosu) benzer bir şeye ihtiyacı var. “Yazılarımı yayımlayan Washington Post, onlardan çoğunun Arapçaya çevrilmesi için inisiyatif aldı, onların Arapça olarak da basılmasını sağladı. Bunun için minnettarım. Araplar, yazılarımı kendi dillerinde okumalı. Böylece onları anlayabilir, ABD ve Batı’da demokrasinin çeşitli unsurlarını ve komplikasyonlarını tartışabilirler. 

Arap sesler için bir platform oluşturmalıyız

“Arap dünyasının eski uluslar ötesi medyanın modern bir versiyonuna ihtiyacı var. Vatandaşlar böylece küresel olaylar hakkında bilgi sahibi olabilirler. Daha önemlisi, Arap sesler için bir platform oluşturmalıyız. Yoksulluk, kötü yönetim ve kötü eğitim nedeniyle acı çekiyoruz. Propaganda aracılığıyla nefret yayan milliyetçi hükümetlerin etkisinden uzak bağımsız bir uluslar arası forum yaratarak, Arap dünyasındaki sıradan insanların toplumlarının yüzleştiği yapısal sorunları çözmeye çalışmalarına yardımcı olabiliriz.”

 

 

Etiketler: kaşıkçı
Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Arap dünyası demir perdesiyle yüzleşiyor

    Medya manipüle ediliyor

    Putin: İran'ı Suriye'den çıkarmak bizim işimiz değil

    Koalisyon güçleri Suriye'de sivilleri vurdu

    BM'den kritik Gazze uyarısı

    NATO komutanının bulunduğu toplantıya Taliban saldırısı

    Yunanistan'a Akdeniz'de 'gerilimi tırmandırma' uyarısı

    Filistin, İsrail işgalini UCM'ye taşıdı

    Uysal: Çok derinden işleyen bir iktisadi kriz var

    Hindistan'dan Arakanlı Müslümanları endişelendiren adım

    'Savunmasız birini kendi konsolosluğunda öldürmek barbarlıktır'

    Güney Sudan'da insanlık krizi

    ABD, Filistin ve İsrail konsolosluklarını tek çatı altında birleştirecek

    Danıştay, 'Öğrenci And'ını kaldıran yönetmeliği iptal etti

    ABD Hazine Bakanı Riyad'daki konferansa katılmayacak

    Putin'den ABD'ye üstü kapalı mesaj

    Anne ve babalara uyarılar: Ceza olarak kitap okutmayın...

    Türkiye sorgulamak istemedi

    Kavala 1 yıldır iddianame bekliyor

    AB zirvesinde göç ve iç güvenlik meseleleri görüşüldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Medya manipüle ediliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mevlide yine keyfî engel
    Ali FERŞADOĞLU

    Evli olanlar daha mutlu
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk sistemindeki sıkıntı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Salgın bağımlılık: Sigara - 2
    Genel

    Arap dünyası demir perdesiyle yüzleşiyor
    Cevher İLHAN

    “Tefrika projeleri”ne karşı stratejik işbirliği
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın bizim üzerimizdeki başlıca hakları
    İbrahim ERSOYLU

    Evleri dershane yapmak
    Genel

    “Sayın Puşkov, Risale-i Nur'u incelerseniz göreceksiniz ki...”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.