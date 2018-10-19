Arap dünyası demir perdesiyle yüzleşiyor

“ARAP ÂLEMİ, SADECE DIŞ AKTÖRLERİN EMPOZE ETTİĞİ DEĞİL, İKTİDAR İÇİN ÇATIŞAN İÇ GÜÇLERİN OLUŞTURDUĞU BİR DEMİR PERDE İLE KARŞI KARŞIYA.”

Özgür avrupa radyosu gibi

Washington Post’ta yayınlanan son yazısında Kaşıkçı şöyle yazdı: “Soğuk Savaş boyunca Radio Free Europe (Özgür Avrupa Radyosu), özgürlük umudunu besleyip sürdürmek için önemli bir rol oynamıştı. Arap dünyasının da benzerine ihtiyacı var.”

En büyük ihtiyaç özgürlük

“Arap dünyasının en çok ihtiyacı olan şey ifade özgürlüğü” başlıklı yazısında Kaşıkçı, “Araplar ya bilgilendirilmiyor ya da yanlış bilgilendiriliyor; bölgeyi ve günlük hayatlarını etkileyen meseleleri toplum içinde konuşamıyorlar” dedi.

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ARAP DÜNYASI ‘DEMİR PERDE’siyle YÜZLEŞİYOR

Washington Post gazetesi Cemal Kaşıkçı’nın son köşe yazısını yayımladı. Kaşıkçı yazısında, “Arap dünyası bugün kendi Demir Perde’siyle yüzleşiyor. Perdeyi çekenler ise dış aktörler değil, güç mücadelesi içindeki iç güçler” ifadelerini kullanıyor.

Amerikan Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdiği 2 Ekim’den bu yana kayıp olan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın son köşe yazısını yayımladı. Washington Post, Kaşıkçı’nın yazıyı, bu tarihten önce gazeteye gönderdiğini açıkladı. Gazeteden yapılan açıklamada, köşe yazısının Kaşıkçı’nın kaybolmasından önce yazıldığı, 3 Ekim’de onun tercümanı ve yardımcısı tarafından Washington Post’a gönderildiği belirtildi. Yazının bugüne dek Kaşıkçı’nın yeniden ortaya çıkacağı umuduyla yayımlanmadığı vurgulandı. Türk yetkililerin Başkonsoloslukta “sorgulandığını, işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü” iddia ettikleri, Suudi Arabistan’ın ise “Hakkındaki bu iddialar yalan” dediği Kaşıkçı, “Arap dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu şey ifade özgürlüğü” başlıklı yazıda, Arap ülkelerinin hükümetlerine medyayı susturmak için tam yetki verildiğini iddia ediyor. Suudi gazetecinin yazısından bazı satırlar şöyle:

Perdeyi çekenler iç güçler

“Arap dünyası bugün kendi Demir Perde’siyle yüzleşiyor. Perdeyi çekenler ise dış aktörler değil, güç mücadelesi içindeki iç güçler. Arapların, Soğuk Savaş’ın Radio Free Europe’una (Özgür Avrupa Radyosu) benzer bir şeye ihtiyacı var. “Yazılarımı yayımlayan Washington Post, onlardan çoğunun Arapçaya çevrilmesi için inisiyatif aldı, onların Arapça olarak da basılmasını sağladı. Bunun için minnettarım. Araplar, yazılarımı kendi dillerinde okumalı. Böylece onları anlayabilir, ABD ve Batı’da demokrasinin çeşitli unsurlarını ve komplikasyonlarını tartışabilirler.

Arap sesler için bir platform oluşturmalıyız

“Arap dünyasının eski uluslar ötesi medyanın modern bir versiyonuna ihtiyacı var. Vatandaşlar böylece küresel olaylar hakkında bilgi sahibi olabilirler. Daha önemlisi, Arap sesler için bir platform oluşturmalıyız. Yoksulluk, kötü yönetim ve kötü eğitim nedeniyle acı çekiyoruz. Propaganda aracılığıyla nefret yayan milliyetçi hükümetlerin etkisinden uzak bağımsız bir uluslar arası forum yaratarak, Arap dünyasındaki sıradan insanların toplumlarının yüzleştiği yapısal sorunları çözmeye çalışmalarına yardımcı olabiliriz.”