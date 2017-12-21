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Arap yazarlar da BAE Bakanı'nın attığı 'densiz tweet'e tepki gösterdi

21 Aralık 2017, Perşembe 18:12
Arap yazarlar, Kudüs konusunda İslam aleminin tek vücut olması gereken bir dönemde bazı Arap yetkililerin Türkiye ve Osmanlı tarihine pervasızca saldırmasını şaşkınlıkla izlediklerini ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in, Twitter'da bir kullanıcının Medine müdafisi Fahreddin Paşa'nın yerel halka karşı suç işlediğini iddia eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde görüş içeren mesajını paylaşmasını "gerçek düşmanı gizlemek ve hedef şaşırtmak" olarak değerlendiren Arap yazar ve davetçiler, sosyal medyadaki hesaplarından yaptıkları "Türkiye bizdendir, içimizdendir" "Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür" şeklindeki paylaşımlar ile Türkiye ve Fahreddin Paşa'ya destek verdi.

Iraklı siyasi analist ve yazar İyad ed-Duleymi, "Türkiye'ye karşı düşmanlık beslemenin, ABD ve Batı'nın aleti olmak ya da Erdoğan'dan rahatsızlık duymaktan başka bir açıklaması yok. Yoksa Türkiye'nin size ne zararı oldu?" ifadelerini kullandı.

Tarihi, isimsiz sosyal medya hesapları veya Twitter mesajlarından değil kaynağından öğrenmek gerektiğini ifade eden Duleymi, "Iraklı tarihçi Orhan Muhammed Ali'nin tarih kayıtlarında Fahreddin Paşa, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam- olan büyük sevgisi ile biliniyor. Kendisine Çöl Kaplanı veya Türk Kaplanı lakabı veriliyor." dedi.

İslamı Tanıtma Kurumu Cusur'un Müdürü Fadıl Süleyman da "Osmanlılar melek değillerdi ancak hiç bir zaman ve asla hain olmadılar. Osmanlı'nın Filistin topraklarının tozundan dahi vazgeçmemesi bunun için yeterlidir." ifadesini paylaştı.

Katarlı gazeteci-yazar Cabir el-Harmi de "Türkiye'ye saldırı ümmetimizin ve kutsallarımızın tehlike altında olduğu, Yahudileştirilme riskiyle karşı karşıya bulunulduğu bir zamanda yapılıyor. Bunun hedefi gerçek düşmanı gizlemek ve hedef şaşırtmaktır." diye konuştu.

"Türkiye bizdendir, içimizdendir." "Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür." diyen Harmi şunları kaydetti:

"Keşke Arap ülkeleri dünyadaki diğer ülkelerin başarılı deneyimlerinden yararlansa. Bazıları tarafından saldırıya uğrayan Türkiye'nin çeşitli alanlardaki askeri, ekonomi, sanayi ve kalkınma tecrübeleri şaşırtıcı. Bir tarafta kalkınma ile meşgul ülkeler diğer tarafta ise konuşmakla meşgul ülkeler."

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed, Twitter'da bir kullanıcının, Medine müdafisi Fahreddin Paşa'nın yerel halka karşı suç işlediğini iddia eden paylaşımını retweetlemişti.

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İzlemek için tıklayınız:

BAE Bakanı'nın attığı densiz tweet üzerine

AA

Etiketler: fahreddin paşa
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