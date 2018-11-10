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10 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Arapça Ezan İslam’ın evrensel çağrısıdır

10 Kasım 2018, Cumartesi
CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU, CHP’Lİ YILMAZ ÖZTÜRK’ÜN BAŞLATTIĞI “TÜRKÇE EZAN” TARTIŞMASINA NOKTAYI KOYDU: ARAPÇA EZAN DİNİMİZİN EVRENSEL ÇAĞRISIDIR. DÜNYANIN HER YERİNDE AYNI OKUNUR.”

EZANA SAYGI GÖSTERİLİR

“TÜRKÇE EZAN” tartışmalarını doğru bulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Arapça ezan, İslâm dinimizin evrensel bir değeridir. Dünyanın neresinde okunursa okunsun ezanın İslâm'ın bir çağrısı olduğunu ifade eder. Ve dünyanın her noktasında ezana saygı gösterilir” dedi.

TOPLUMUN DEĞERLERİ ÖNEMLİ

Bir toplumun gelenekleri, görenekleri ve inançlarıyla yaşayacağını söyleyen CHP Lideri, “Bu tür tartışmaları asla doğru bulmam. Ne ben, ne de arkadaşlarım bunu doğru bulmaz. Halkın bu kadar sorunu varken ezan tartışmasının açılmasını hiç doğru bulmam” diye konuştu. uSAYFA 6’DA

 

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Dünyanın her yerinde de ezan Arapça okunur 

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkçe ezan tartışmasını doğru bulmadığını belirterek, “Arapça ezan, İslam dinimizin evrensel bir değeridir” dedi.

Türkçe ezan tartışmasını gündeme getiren CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkçe ezan tartışmasını doğru bulmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, “Dünyanın her yerinde de ezan Arapça okunur. Ve ezana saygı gösterilir” dedi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan ve Türkçe ezanı gündeme getiren Öztürk Yılmaz’ın disipline oy birliğiyle sevk edildiğinin altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, bu tartışmanın başlatılmasına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “CHP’li olan, CHP’nin kararlarına ve politikalarına uymak zorundadır. Herkes istediği gibi hareket edemez. İstediğim gibi hareket ederim derseniz o zaman partiden ayrılırsınız. CHP’de olduğunuz sürece CHP’nin politikalarına göre hareket etmek durumundasınız” diye konuştu.

Ezan tartışmasını doğru bulmadığını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti;

Bu tartışmanın açılmasını doğru bulmam 

“Bu tür tartışmaları asla doğru bulmam. CHP olarak bu tür konuların tartışılmasında hassasız. Ne ben ne de arkadaşlarım bunu doğru bulmaz. Halkın bu kadar sorunu varken ezan tartışmasının açılmasını ise hiç doğru bulmam. Ki şunu da unutmamak gerekir, 16 Nisan 1950 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen ezanın Arapça okunabilmesine ilişkin yasa teklifine CHP grubu olumlu oy vermiştir. Sizin gazetenizin o dönemdeki başlığı da şöyleydi: CHP de müzakerenin başlangıcında bu karara muhalif olmadığını bildirdi.”

Dünyanın her yerinde de ezan Arapça okunur 

Kılıçdaroğlu, “Ezan nasıl okunmalı, Türkçe mi Arapça mı?” şeklindeki sorusuna ise şu karşılığı verdi; “Efendim, Arapça ezan-Türkçe ezan tartışmasının bırakılması lâzım. Arapça ezan, İslam dinimizin evrensel bir değeridir. Dünyanın neresinde okunursa okunsun ezanın İslam’ın bir çağrısı olduğunu ifade eder. Ki dünyanın her yerinde de ezan Arapça okunur. Ve dünyanın her noktasında ezana saygı gösterilir. Bütün dünyada Arapça olarak okunur. Ve ezan okunduğunda dünyanın her tarafında saygı gösterilir. Biz politikacılar bir yerde konuşma yapıyorsak ezan okunduğunda saygımızdan dolayı konuşmamızı keser, ezanın bitmesini bekleriz. Çünkü bir toplum gelenekleri, görenekleri ve inançlarıyla yaşar. Biz CHP olarak toplumun değerlerine saygı gösteririz.”

***

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Arkasında kimler varsa açığa çıkacak 

Ezanın Türkçe okunmasını istediği için disipline sevk edilen Öztürk Yılmaz’ın bugünkü açıklamalarına cevap veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, “Ezanın Türkçe okutulması diye bir tartışmayı CHP milletvekili sıfatıyla yapmaya kalkmak, aslında üslûbunun en berbat noktası burası. Bu tehlikeli duruşun arkasında kimler varsa açığa çıkacak” dedi. Kaya şöyle devam etti; “CHP’yi bu alanlarda tartıştırmak isteyen zihniyetler birilerini kullanabilir, birileri bunun maşası olabilir, ama Türk halkının şunu bilmesi lazım; CHP, ezanın Türkçe okutulmasına değil Arapça okutulmasına tam kadro oy kullanarak karar vermiş bir partidir. Asla böyle bir tartışma yoktur. Böyle bir tartışmayı toplumun gündemine getirmek sade CHP’ye haksızlık değil, bir bütün olarak ezana haksızlıktır. Ezana ve CHP’ye haksızlık eden bu insanları saygıya ve haksızlıktan vazgeçmeye davet ediyorum.”

Etiketler: ezan, kılıçdaroğlu
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