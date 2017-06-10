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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Arınç damadını savundu: Hukukun gereği

10 Haziran 2017, Cumartesi 13:18
Bülent Arınç: Ekrem Yeter, damadım olduğu için değil; hukukun gereği olarak serbest bırakılmıştır

TBMM eski Başkanı ve Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç, Gülen Hareketi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan damadı Ekrem Yeter'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ilişkin "Damadım olduğu için değil, hukukun gereği olarak serbest bırakılmıştır. Ben ve ailem, "F..." ya da başka bir örgütle kavgada, ülkemiz için en ön safta yer almaya her zaman hazır olduk, yine hazırız" dedi. 

Meclis eski Başkanı Bülent Arınç, Gülen Hareketi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan damadının tahliye edilmesinin ardından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Damadı Ekrem Yeter'in, 17-25 Aralık'tan sonra cemaat ile irtibatını kestiğini belirten Arınç, şunları kaydetti: 

"Ekrem Yeter'in, 17-25 Aralık öncesi cemaatle, binlerce insan gibi sempati düzeyinde yakınlığı olduğu sır değildir. Uzmanlık alanında ülkemize, milletimize ve İslam ülkelerine yardım etmek için yaptığı gönüllü sosyal faaliyetlerinin bir kısmı, adı geçen cemaatin yasal, legal sivil toplum kuruluşlarıyla kesişmiştir. Ancak 17-25 Aralık yargı darbesinden sonra Ekrem Yeter, F... ile ülkesini seven tüm insanlar gibi irtibatını kesmiş, hiçbir faaliyetlerine de katılmamıştır" 

"DAMADIM OLDUĞU İÇİN İLTİMAS YAPILSAYDI, MESLEĞİNDEN İHRAÇ EDİLMEZ VE TUTUKLANMAZDI"

Damadının hukukun gereği olarak serbest bırakıldığını vurgulayan Arınç, "Ben, Bülent Arınç olarak; damadım, kızım ya da oğlum fark etmez, F... ile kriminal ilişkiye girmiş her ferdin, gözünün yaşına bakılmaksızın yargılanmasını ve ceza almasını savunuyorum. Ancak şundan da eminim ki Ekrem Yeter asla F... üyesi olmamış, devletinin ve vatanının yanında yer almıştır. Ekrem Yeter, damadım olduğu için değil, hukukun gereği olarak serbest bırakılmıştır. Damadım olduğu için iltimas yapılsaydı, KHK ile mesleğinden ihraç edilmez ve tutuklanmazdı" dedi. 

"BEN VE AİLEM, F... İLE KAVGADA EN ÖN SAFTA YER ALMAYA HER ZAMAN HAZIR OLDUK"

Bülent Arınç, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bir hukuk ve siyaset adamı olarak tüm yargılamaların adil olmasını, suçlu ile suçsuzun birbirinden en kısa zamanda ayrılmasını her zaman savundum, yine savunuyorum. Bu yüzden yargı sistemimizin bir an önce herkesin hakkını teslim edecek şekilde hızlı, adil, tarafsız yargılamalar yapmasını temenni ediyorum. F..., ailelerimizi, çocuklarımızı perişan etmiş, ülkemizin dirliğini ve birliğini bozmaya çalışmıştır. Bu, milletimizin başına gelen en büyük felaketlerden biridir. Bu felaketi, bu kaosu, bu zulmü ortadan kaldırmak için bizim dayanışmaya, yardımlaşmaya ihtiyacımız var. Bölünerek, ayrışarak, kavga ederek, bu örgütle baş edemeyiz. Ben ve ailem, F... ya da başka bir örgütle kavgada, ülkemiz için en ön safta yer almaya her zaman hazır olduk, yine hazırız"

DHA

Etiketler: bülent arınç
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  • HÜSEYİN İLHAN

    11.06.2017 04:36:09

    Sn.ARINÇ evet HUKUKUN GEREĞİ sözünüze katılalaım lakin sizde yapılan haksızlıklar karşısında neden sessiniiiiz.Hani SİYASİ MİTİNGLERDE MANGALDA KÜL BIRAKMIYORDUNUZ.Hani makam ve mevki varken size laf yetiştirilemiyorduuu. Binlerce masum nahak yerek hapislerde yatarken ne hazin değilmi sadece damadınız için gündeme gelişiniz. NOT;Sn.EKREM YETER beyi ve ailesini çook iyi tanıyan biri olarak onların dinine,diyanetine,milletine,memleketine bağlılığından asla şüphe duymam.Bu insanlar nasıl masum ise diğer mazlum ve masumların hakkını savunmakta o kadar dini,insani ve milli vazifediir.

  • Halit Kivanc

    10.06.2017 22:02:43

    "F... ile kriminal ilişkiye girmiş her ferdin, gözünün yaşına bakılmaksızın yargılanmasını ve ceza almasını savunuyorum." Yani hapisteki diğer insanlar kriminal suç mu işlemiş. Ne yapmışlar?

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