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24 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Arınç, Erdoğan'a yazdığı mektubu yayınladı

24 Ocak 2017, Salı 17:15
AKP'nin kurucularından ve eski TBMM Başkanı olan Bülent Arınç, hakkında çıkan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi' iddialarına yanıt verdi. Erdoğan'a yazdığı mektubu sosyal medyada yayınladı.

Bir gazete tarafından Bülent Arınç'ın Erdoğan'a yazdığı mektupta "17-25 Aralık sürecinde FETÖ'nün gerçek yüzünü göremediğini, bu konuda çok yanıldığını, yanıltıldığını; menfur 15 Temmuz darbe girişimiyle bütün gerçeklerin gün gibi ortaya çıktığını" yazdığı öne sürülmüştü.

Arınç bu iddialara karşı sosyal medya sitesi Twitter'dan Erdoğan'ya yazdığı mektubu yayınlayarak cevap verdi. 

Arınç'ın mektubunda "Şahsen ben de bu olay vesilesiyle geçmişte birlikte olduğum ve hüsn-ü zanda bulunduğum sivil-asker bazı kişiler için şimdi daha sağlıklı bir değerlendirme yapabiliyorum", "Zat-ı alilerinizi bütün gönlümle tebrik ve takdir ediyor; Rabbimden sağlık ve uzun ömürler dileği ile selam ve saygılarımın kabulünü istirham ediyorum" ifadeleri yer alıyor. 

Arınç'ın mektubu şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanım,

Yaşadığımız darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması nedeni ile başta Zat-i alilerinize, Hükümetimize ve Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Milletimizin maruz kaldığı bu ihanet ve alçaklık hiçbir zaman unutulmayacak ve sebep olanlar en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bu ihanet şebekesinin tüm unsurları da yok edilmelidir.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Darbe girişiminin sonuçsuz kalmasının en baştaki sebebi Zat-i alilerinizin güçlü liderliği, cesareti ve kahramanlığıdır. Verdiğiniz cesaret ile halkımız sokağa çıkmış, darbecilere karşı durmuş, Hükümetimiz de krizi fevkalade başarılı yöneterek, tüm tedbiri almıştır. Demokrasimizi ve özgürlüğümüzü en çok sizlere borçlu olduğumuza inanıyorum. Zat-ı alilerinizle birlikte Milli Güvenlik Kurulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde ve Yüksek Askeri Şura'nın içerisinde mesai arkadaşları olarak bulunan bazı kişilerin ihanetini görmek bizleri çok üzdü. Şahsen ben de bu olay vesilesiyle geçmişte birlikte olduğum ve hüsn-ü zanda bulunduğum sivil-asker bazı kişiler için şimdi daha sağlıklı bir değerlendirme yapabiliyorum.

Zat-ı alilerinizi bütün gönlümle tebrik ve takdir ediyor; Rabbimden sağlık ve uzun ömürler dileği ile selam ve saygılarımın kabulünü istirham ediyorum."

Etiketler: bülent arınç
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