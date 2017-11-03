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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Arınç'ın yargılanan damadı hakim karşısına çıktı

03 Kasım 2017, Cuma 14:38
ESKİ Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, KHK ile görevine son verilen FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan damadı Doktor Ekrem Yeter, hakim karşısına çıktı. Yeter, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Hayatımın hiçbir döneminde hiçbir terör faaliyetini desteklemedim" dedi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz yargılanan Ekrem Yeter ve avukatları katıldı. Duruşmayı Yeter'in eşi Ayşenur Arınç Yeter de izledi.

Duruşmada savunmasını yapan Yeter, "Bu yapıyla bir bağım, irtibatım olmadı. Etrafımda bu yapıya alakalı insanlar vardı. Onların vatana millete iyi işler yaptığını düşünüyordum. Açıkçası sosyal çevremde hiç kimse bana FETÖ'cü diyemez. Herkes beni işimde gücünde bir doktor olarak değerlendirir" dedi. Yeter iddianamede kendisi aleyhine tanıklık eden iki tanığın da beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Yeter, FETÖ'nün tıp yapılanması olarak bilinen Uluslararası Sağlık Federasyonu (USAF) Başkanlığı ile ilgili soruyu, "Bu derneğinin başkanlığını yaptığımda, bunun sağlıkta dönüşüm programına faydası olacağın düşünmüştük. Bu bağlamda hükümetimiz ile birlikte çok güzel faaliyetler oldu. Dernek KHK ile kapatılmadı, derneği biz kendimiz kapattık" dedi.

Bank Asya hesabı

Yeter Bank Asya Hesabı ile ilgili de, "Ne talimatla bankaya para yatırdım, ne de talimatla bankadan para çektim. Kazandığımı faizsiz bankacılıkta değerlendirmek için yatırdım. Banka TMSF'ye devredildikten sonrada yine hesabımda para vardı" dedi.

Ergenekonun meşhur tanığı 'Efe' de Yeter aleyhine tanıklık yaptı

Ergenekon kumpas davalarında dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'in de yargılanıp beraat ettiği davada gizli tanıklık yapan 'gizli tanık Efe' olarak bilinen eski İliç savcısı Bayram Bozkurt, Arınç'ın damadı Yeter aleyhine de tanıklık yaptı. Duruşmaya tutuklu oluduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanan Bozkurt, FETÖ'nün mahrem sınıfı olarak bilinen birimde yer aldığını ve Yeter'i Konya'da tanıdığını söyledi. Yeter'in FETÖ'nün Tıp yapılanması olan USAF'ın başındaki kişi olduğunu ileri süren tanık Bozkurt, "Özellikle 17-25 aralıktan sonra kendisiyle görüştüm. Cumhurbaşkanımız aleyhine çok sayıda ifadeleri olmuştu" dedi. Sanık Yeter, tanığın bu sözleri sırasında kafasını sağa sola sallayarak tepki gösterdi.

Mahkeme, sanık avukatına söz vermeden duruşmaya ara verdi.

AA

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