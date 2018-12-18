EYT’liler, sosyal medya üzerinden ve dernekler aracılığıyla örgütlenerek, haklarını aradı. EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gönül Boran Özupak “Artık sabrımız kalmadı. EYT yasası çıkarılsın” dedi.

İstanbul’da Pazar günü Türkiye’nin dört bir yanından gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) buluştu. EYT dernekleri tarafından günlerdir hazırlığı yapılan büyük İstanbul buluşmasına 6 binden fazla kişi katıldı. EYT mağduru vatandaşlar, “Erken emeklilik değil, gasbedilen hakkımızı istiyoruz”, “Türemedik” ifadeleriyle kendilerini anlatmaya çalıştı. Beşiktaş’taki MKM Kültür Merkezi’nde başlayan etkinlik için gelen EYT’liler, salona sığmadı. Buluşmaya sosyal güvenlik uzmanı CHP’li Gürsel Tekin, Ali Tezel, Özgür Erdursun, Ali Duman da konuşmacı olarak katıldı. ABB, Isuzu, Günsan Elektrik, SANEL Metal, Arçelik, Stoeger Silah S;anayi, Mert Akışkan Gücü, Gamak, Armsan Silah Sanayi, Penta, Mercedes gibi fabrikalarda çalışan isçiler de buluşmaya katılarak, destek verdi.

EYT yasası çıkarılsın

EYT İstanbul buluşmasında sık sık “EYT hakkımız, söke söke alırız! “, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!”, “EYT burada MHP nerede?!”, “EYT burada AKP nerede?”, “AKP, MHP istifa!” , “EYT’liler burada milletvekilleri nerede!”, “EYT burada partiler nerede!” sloganları atıldı. EYT’liler büyük bir coşkuyla gerçekleştirdikleri büyük İstanbul buluşmasını yayınlamayan televizyon kanallarını da protesto etti. EYT büyük İstanbul buluşma etkinliği sinevizyon gösterimiyle başladı. Buluşmada konuşan EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gönül Boran Özupak “Artık sabrımız kalmadı. EYT yasası çıkarılsın” dedi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel konuşmasında EYT’lilerin haklılığını vurgu yaptı. EYT’liler, emeklilikte 1999 yılında çıkarılan bir yasanın hukuka aykırı bir şekilde geriye doğru işletilmesiyle yaşa takıldı. Ne emekli olabildiler, ne de çalışabildiler. Devlet hukuksuz bir şekilde çıkardığı yasa ile ‘gençsin emekli olamazsın’ dedi onlara; patronlar ise ‘yaşlısın çalışamazsın’… “Erken emeklilik değil gasp edilen hakkımızı istiyoruz” diyorlar ve uzun süredir bu talep etrafında ülke çapında devasa bir örgütlenme ağı oluşturdular.

Aile Bakanı: Kavram karmaşası var

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “emeklilikte yaşa takılanlarla” ilgili bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını söyledi. Selçuk, bir kavram karmaşası olduğunu, yaş sınırının emekli olabilmek için gerekli şartlar arasında yer aldığını dile getirdi. Meclis’te konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “emeklilikte yaşa takınlarla” (EYT) ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, “EYT ile ilgili bir kavram karmaşası var, yaş sınırının emekli olabilmek için gerekli şartlar arasında yer alıyor” dedi.