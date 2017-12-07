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7 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

''Artık Türkiye ve Yunanistan bir şeye inanmalı"

07 Aralık 2017, Perşembe 15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Türkiye olarak hiçbir komşu ülkenin toprak bütünlüğü noktasında herhangi bir gözümüz yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la, Başbakanlık'taki görüşmesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yabancısı olmadığı bir makamda Çipras'la bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, başbakanlığı döneminde, burada üç ayrı başbakanla görüşmeler yaptığını hatırlattı. Erdoğan, "Şimdi de sizlerle burada görüşüyoruz. Rahmetli Celal Bayar'ın cumhurbaşkanlığı dönemindeki resmi ziyaretten sonra ilk defa bir Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'den ben böyle bir ziyareti gerçekleştirmiş oluyorum." dedi. 

"Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmede de söyledim. Artık Türkiye ve Yunanistan bir şeye inanmalı." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bardağın boş tarafını bir kenara koyup dolu tarafına yönlenmeliyiz. Müzakerelerimizi onun üzerine bina etmeliyiz. Aslında halklarımızın birbiriyle ortak yanları çok. Yeter ki ideolojik saplantısı olanları bir kenara koyalım. Bizim Türkiye olarak hiçbir komşu ülkenin toprak bütünlüğü noktasında herhangi bir gözümüz yok. 

Ama biz geçmişte iç içe olmuş ülkeleriz. Burada soydaşlarımız var, bizde soydaşlarınız var. Keşke geçmişteki bazı yanlışlar olması hasebiyle bir kısım Rum vatandaşlarımız da ülkemizden ayrılmasaydı. Yanlışları artık tarihe bırakıyoruz. Geleceği çok daha sağlam zeminde inşa etmeliyiz. Bunun için yapabileceğimiz çok şey var. Eğer, gerçekten söylem birliğini oluşturabilirsek, ortak akıl oluşturabilirsek, bunları çözeriz."

Erdoğan, Yunanistan halkına şahsı ve Türk halkı adına şükranlarını ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Çipras'ın açıklaması sonrasında görüşme basına kapalı devam etti.

Erdoğan ve Çipras, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

AA

Etiketler: erdoğan, çipras
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