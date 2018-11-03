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3 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Aserlik şubeleri yarın da mesai yapacak

03 Kasım 2018, Cumartesi 16:45
Askerlik şubelerinde bedelli başvuruları için yarın da mesaiye devam edilecek.

Milli Savunma Bakanlığının, daha önce 3 Kasım'da sona ereceği açıklanan bedelli askerlik başvurularında mağduriyetler yaşanmaması için askerlik şubelerinde hafta sonu da mesai yapılmasına yönelik kararı kapsamında, başvurular yarın da yapılabilecek.

Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenler, askerlik şubelerinde yarın da işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bedelli askerlik başvuru süreci yarın akşam tamamlanacak.

AA

Etiketler: bedelli askerlik, askerlik şubesi
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