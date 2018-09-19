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19 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Asıl risk 15 Ekim’den sonra

19 Eylül 2018, Çarşamba 18:22
Türk hükümeti, Erdoğan ile Putin’in İdlib’de silâhsız bölge kurulması için anlaşmasını “büyük başarı” olarak nitelendirdi.

Ancak uzmanlar mutabakatın Türkiye için büyük riskler ihtiva ettiğine dikkat çekiyor. Güvenlik uzmanı Metin Gürcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi’de Moskova’ya “masada olmayanları ikna edeceğine dair garanti verdiğini” dile getiriyor. Gürcan, “Ankara böylelikle süre kazandı. Ankara için asıl risk 15 Ekim’den sonra başlayacak. Şimdi bir kalıcı çözümden bahsetmek mümkün değil ve İdlib’de askeri operasyon mutlaka olacak” çıkışında bulunuyor. Gürcan, Soçi’de Erdoğan’ın Moskova’ya verdiği garanti gereğince Ankara’nın İdlib’deki muhalif radikallere, “Kalmak istiyorsanız silâhları bırakacaksanız, kalmak istemiyorsanız İdlib’i terk edeceksiniz, terk ederken ağır silâhlarınızı teslim edeceksiniz” teklifi götüreceğini dile getiriyor. “Ankara neyine güvenerek böyle bir teklif yaptı. Bir aylık sürede muhalifleri ikna edebilecek mi?” sorularının kritik olduğunu belirten Gürcan, Ankara’nın askerî yeteneğine güvendiğini düşünüyor. 

Ankara, radikallere garantör oldu

Rusya’nın başından beri Suriye’de ılımlıların, radikallerden ayrılması tezini koruduğunu ve Ankara’ya “son bir kredi” verdiğini öngören Gürcan, “Ankara’nın radikalleri ikna edebileceğini düşünmüyorum. Türkiye için asıl risk 15 Ekim’den sonra başlayacak” diyor ve ikna edilemeyen radikallere Rusya’nın askerî operasyon düzenleyeceğini belirtiyor. DW’ye konuşan Gürcan, “Ankara, sicilleri çok kötü olan radikallere garantör oldu. Radikaller ikna edilemeyince askerî operasyon da mutlaka olacak. Eğer, Halep’in güneyindeki İran yanlısı milisler ile İdlib’in doğusundaki radikaller arasında da bir mezhep çatışması yaşanırsa Türkiye’nin hedef ülke haline gelmesi kaçınılmaz olacak” uyarısı yapıyor.

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Amerika ile karşı karşıya gelinebilir

Kadir Has Üniversitesi İktisadî, İdarî ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mitat Çelikpala, “Rusya ile Türkiye arasında Soçi’de imzalanan, ‘İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın’, Türkiye’ye bölgedeki ılımlı muhalifler ile sorunlu radikalleri ayrıştırarak eleme gücünü vermesi, Türkiye’nin bu konuda çok ciddî bir sorumluluk üstlendiğini gösteriyor. Bu da Türkiye’nin bölgede daha da dikkatli olması gerektiğini göstermektedir” dedi. İdlib’teki kontrolün Türkiye’ye geçmesinin ardından, bölgedeki güçlerin de sınır dışı edilebileceğini kaydeden Çelikpala, “Eğer böyle bir durum olursa bölgedeki güçlerin Fırat’ın doğusuna -PYD-YPG’nin bölgesine- taşınması halinde Amerika ile karşı karşıya gelinebilir” ifadesini kullandı. (AA)

 

 

 

Etiketler: türkiye, rusya, idlib
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