Asıl suçlular ceza almıyor

Kartal’da 21 kişiye mezar olan facianın ardından teknik uygulama sorumlularının tutuklanmasına tepki gösteren TMMOB cezanın gerçek sorumlulara uygulanmasını talep etti.

İstanbul Kartal’da çökerek 21 kişiye mezar olan Yeşilyurt Apartmanı’nın ardından bir ilden çökme tehlikesi olduğu belirtilen yüksek katlı binalar boşaltıldı. Çöken Yeşilyurt apartmanı başta olmak üzere boşaltılan binaların tamamının ‘İmar Affı’ düzenlemesinden yararlandığı anlaşıldı. Artı Gerçek’in haberine göre bu durum Marmara depreminden bu güne mevcut yapılarda herhangi bir tespit çalışması yapılmadığını ortaya çıkardığı gibi çürük ve denetimsiz yapıların ‘İmar Barışı’yla yasal hale getirildiği de anlaşılmış oldu. Kartal’da yaşanan facianın ardından ortaya çıkan başka bir sorun da gözaltına alınan ve tutuklanan kişilerin kimler olduğu.

Belediyeler sorumluluktan uzak tutuluyor

Facianın ardından Mimari ve Statik Proje Müellifleri, Teknik Uygulama Sorumlusu, Sürveyan göz altına alındı. Mimari Proje Sorumlusu ve Teknik Uygulama Sorumlusu kişiler ise tutuklandı. Gözaltı ve tutuklamalara tepki gösteren TMMOB Mimarlar Odası, yayınlaığı yazılı açıklama ile cezanın gerçek sorumlulara uygulanmasını talep etti. Devletin barıştığı kaçak yapıların sorumluluğunun teknik elemanlara yüklenmesini doğru bulmayan TMMOB, 1995 yılında tamamlanmış binanın, asıl denetleyicisi olması gereken belediye yetkililerinin, özel bir çabayla sorumluluktan uzak tutulduğunu ifade ediyor. TMMOB, açıklamasında yaşanan ve yaşanacak olası facialardan, Teknik Uygulama Sorumlularını da denetlemesi gereken dönemin Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı, İmar Müdürü, Müdür Yardımcısı, Kontrol Mühendisleri’nin asıl sorumlu olduklarını belirtiyor.

‘Kaçak yapılaşma adeta teşvik edildi’

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu imzasıyla yayımlanan ‘Devletin Barıştığı Kaçak Yapıların Sorumluluğu Teknik Elemanlara Yüklenemez’ başlıklı yazılı açıklamada, facia ve facialarda gerçek sorumluların yargılanarak ceza alması isteniyor. Yaşayanların beyanına göre 1995 yılından kaçak katları ile birlikte tamamlanmış olan yapıya her türlü alt yapı hizmetleri verilerek, birçok başka örnekleri gibi, adeta kaçak yapılaşma teşvik edilmiştir. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamakla sorumlu olan kamu idareleri, kaçak yapılara göz yumarak ve denetleme görevlerini yerine getirmeyerek oluşan yada oluşabilecek facialara neden olmuştur. Meslek odaları olarak yıllardır söylediğimiz gibi, yapı üretim süreçlerinde kamu idareleri eliyle yapılması gereken denetimler sadece teknik elemanların, teknikerlerin ve denetleme şirketlerinin sorumluluğuna bırakılamaz. Olayla ilgili, her kim olursa olsun, asıl sorumluların ortaya çıkarılması gerekmektedir.”