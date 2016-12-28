Gine Cumhurbaşkanı Conde, "Aşırıcılığın İslam ile hiçbir ilgisi yok. Günümüzde yaşananlarda ise Batılı ülkelerin payı büyük." dedi.

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Türkiye'ye ilk defa geldiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini çok iyi karşıladığını söyledi. Daha sonra Çin’e aktarma yapmak durumunda kaldığında Erdoğan ile 4 saat sohbet etme fırsatı yakaladığını ve ikili ilişkileri nasıl güçlendirebileceklerini konuştuklarını belirten Conde, "Erdoğan Gine’yi en son ziyaret ettiğinden beri de aramızdaki ilişki güçlendi." ifadelerini kullandı.

Tüm ülkelerin öncelikli sorununun terörizmle mücadele olduğunun altını çizen Conde, Nijerya’da Boko Haram örgütü ve uzun bir sınır paylaştıkları Mali’de silahlı gruplarla mücadele edildiğini ve güvenliğin en önemli konulardan biri olduğunu belirtti. Conde, "Türkiye ile aramızda savunma anlaşması var ve bu yüzden Türkiye'ye savunma bakanımla geldim." dedi.

Terörizmin İslam’la hiçbir alakası olmadığını vurgulayan Conde, "İslam barış, bir arada yaşama ve hoşgörüyü benimseyen bir dindir. Aşırıcılığın İslam ile hiç bir ilgisi yok. Günümüzde yaşananlarda Batılı ülkelerin payı büyük." değerlendirmelerinde bulundu.