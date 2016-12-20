Asitçi enişteye kötü haber

Yeğenine asit atarak yaralayan Cihan Araçman'a 9 yıl 36 ay hapis cezasına çarptırılmasına savcı cezayı az bularak itiraz etti.
3 yaşındaki çocuğa asitli saldırı davasında savcı, sanığa verilen cezayı az buldu.
MAHKEME NE KARAR VERMİŞTİ?
Kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Melih Osmançavuşoğlu, Araçman'ı "kasten yaralama" suçundan önce 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
Suçun, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı, silahtan sayılan madde ile işlendiğini belirten Osmançavuşoğlu, cezayı yarı oranında arttırarak, 3 yıl 12 aya çıkardı. Mağdurun yüzünün sürekli değişikliğine ve organlardan birisinin işlevini yitirmesine neden olan nitelik taşıdığı gerekçesiyle cezada arttırıma gidildi ve Araçman 9 yıl 36 ay hapis cezasına çarptırıldı.